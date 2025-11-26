大港開唱2026迎20周年！陽帆驚喜加入表演卡司 粉絲敲碗重現《分手擂台》

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「2026大港開唱」正式啟動，活動將於3月21日、22日在高雄駁二藝術特區登場，官方於25日釋出本屆首波演出陣容，確定由台灣藝能界「視覺系」先驅—陽帆，展現「音樂X綜藝」跨世代交流，再次展現大港開唱絕無僅有的特別企劃組合。同時明年也是大港開唱邁入20周年，預料將會有許多驚喜震撼大家，主辦單位出日音樂表示：「從2006年來到高雄港邊種下這顆音樂祭種子，如今已經盛開成一片美麗的風景，歡迎大家一起回來相聚慶祝，為『人生』再好好乾一杯。」

2026大港開唱首波卡司公開，陽帆確定加入表演陣容。（圖／出日音樂提供）

陽帆在1981年發行首張專輯《揚帆》正式踏入歌壇，當時還以清新脫俗少男姿態，展現自然瀟灑音樂風格，直到1988年轉換東家推出《愛的迷惑》專輯，一改過去形象，效仿日本帶動視覺系流行浪潮，不僅把臉塗白呈現歌舞伎樣貌，整體穿搭也以亮色酷帥造形為主，對當時剛解嚴後的台灣來說，絕對是給人十足前衛驚喜，隨後陽帆轉戰綜藝界，除了創造經典「陽婆婆」角色，還以《分手擂台》節目主持締造滿滿話題，成為觀眾最期待想看到回歸的電視節目。

陽帆當年以《分手擂台》走紅。（圖／出日音樂提供）

事實上陽帆一直是大港開唱積極許願的人選，除了他的一身演藝傳奇，出道代表作〈揚帆〉也跟港邊頗有淵源關係，隨著陽帆明年迎接出道45周年，他終於點頭要首次登上大港開唱，值得一提的是，陽帆還主動點名，希望能與以「爆發力舞台」著稱，每次登場都能瞬間炒熱全場的人氣夯團同台演出，希望為本屆帶來極具張力的限定舞台。陽帆笑說：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是一位歌手，相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花，至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」

