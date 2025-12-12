大港開唱AiNA THE END、《孤獨搖滾！》團結Band確定登台 動畫迷嗨翻

CNEWS195251212a01

2026年大港開唱日前陸續公布演出名單，先前「陽帆」入列已掀起討論熱潮，最新一波卡司再度帶來驚喜。因動畫《孤獨搖滾！》爆紅的劇中樂團「團結Band」，以及演唱動畫《膽大黨》第二季片頭曲的日本歌手 AiNA THE END，皆確定參演，消息一出即引發日搖與動漫樂迷高度關注。

除了日方藝人外，台灣樂團陣容同樣不缺席。落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等團體，將再度於駁二港灣集結，以各自鮮明的音樂風格，迎著港口船鳴聲輪番登場，延續大港開唱一貫的搖滾能量。

AiNA THE END 曾於去年來台舉辦個人專場，並確定於年底登上 NHK《紅白歌合戰》，近來因演唱《膽大黨》第二季片頭曲《革命道中 – On The Way》再度受到關注。外型甜美、嗓音卻充滿爆發力的她，以強烈舞台魅力著稱，去年首次登上武道館舉辦個人公演即造成門票秒殺。此次首度站上大港開唱舞台，也備受樂迷期待。

動畫《孤獨搖滾！》自播出以來在台日兩地累積大量粉絲，劇中樂團「團結Band」同步推出的同名專輯，憑藉動人的故事與充滿能量的歌曲迅速走紅，不僅奪下日本 Oricon 年度榜首，也登上 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 等大型音樂祭及音樂節目《Venue101》，成功跨出動畫框架。今年2月，團結Band首度舉辦大型體育館演唱會「We will B」，隨著動畫第二季製作確定，人氣持續攀升。

甫於 12 月初在韓國完成首次海外專場演出後，團結Band首次海外音樂祭演出便獻給大港開唱。本次演出也將由兩位人氣聲優隨團登台，包括飾演後藤一里（小孤獨）的青山吉能，以及飾演喜多郁代的長谷川育美，預料將成為動漫迷關注焦點。

台灣樂團方面，征戰亞洲多年的落日飛車，闊別三年重返大港舞台，近年新作屢獲年終榜單肯定，被視為本屆最受期待的台團之一。此外，落日飛車也將與美秀集團Bass手婷文限定合體共演；ゲシュタルト乙女（格式塔少女）則將攜手來自日本福岡的舞者yurinasia，打造音樂與肢體交織的跨界演出，皆為本屆大港開唱的限定企劃。

最新名單中，也出現備受矚目的新團「共振效應」。團員馮羿曾是大港開唱史上最年輕的登台表演者，10 歲時以烏克麗麗登上「亞洲達人秀」舞台，並曾於大港演出《愛情限時批》。8年後，他以吉他手身分，隨著新團體再度回到大港舞台，成為本屆令人矚目的成長軌跡之一。

