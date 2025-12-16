大港開唱CUBE卡優先購 台日棒球賽中信卡先搶

銀行業者積極拓展音樂、旅遊、運動賽事與數位支付服務，深化與消費者的連結。國泰世華冠名贊助《2026大港開唱》，並於今(16)日啟動卡友優先購票機制，同步攜手旅遊平台Klook祭出音樂祭期間住宿優惠；中國信託提供卡友優先購買「2026台日棒球國際交流賽」門票禮遇；玉山銀行力推「玉山掃碼通」服務，並規畫永續消費活動與回饋。

在音樂活動合作上，國泰世華宣布冠名贊助明(2026)年3月21日、22日在高雄駁二登場的《2026大港開唱》，國泰世華CUBE卡的卡友自即日起，可優先至拓元售票系統「大港人×國泰世華CUBE信用卡友優先購專區」購買門票，每筆限購4張，售完為止；一般預售票預計於12月18日中午12點正式開賣。

此外，持有信用卡小樹點的國泰世華用戶，即日起可至「國泰優惠App」以1點小樹點兌換專屬購票序號，並憑序號至拓元指定頁面，以國泰世華信用卡購入「國泰世華大樹套票」，內含大樹雙日聯票及聯名周邊贈禮。同時規畫卡友專屬現場禮遇，包括手環兌換快速通道與聯名商品優惠。

配合音樂祭熱潮，旅遊平台Klook獨家攜手國泰世華設計「大港開唱」專屬優惠。活動期間，消費者透過Klook預訂高雄地區指定飯店與民宿，享專屬住宿優惠；刷國泰世華CUBE卡結帳，還能拿到3.5%小樹點，回饋無上限。Klook並整合高鐵聯票與在地體驗商品，協助樂迷在購票後，一次完成交通與住宿安排。

在運動賽事方面，中國信託冠名贊助「2026台日棒球國際交流賽」。賽事預計於明年2月25日至2月28日在台北大巨蛋舉行，邀請日本職棒球隊來台，與中華隊及中信兄弟進行交流對戰，作為世界棒球經典賽前的重要備戰賽事。門票於12月23日中午12點起發售，中國信託信用卡或簽帳金融卡持卡人，於拓元售票系統享優先購票資格。

在支付服務與永續消費布局上，玉山銀行啟用整合式行動支付服務「玉山掃碼通」，商家僅須一組QR Code，即可收款並串聯TWQR與多元支付工具。應用場域涵蓋藥妝、零售、餐飲與旅宿等產業，提升商家收款效率與消費者支付便利性。

同時聯手公部門與地方創生基金會，自即日起至明年3月31日舉辦「土地有情，玉山同行」永續消費活動，藉由永續收單專案協助永續店家導入多元支付系統。玉山卡友使用玉山Wallet掃描指定永續特店TWQR碼交易，享隨機1%至100%刷卡回饋，並可領取專屬樂享券，以鼓勵在地消費與永續產品曝光。

