「大港青年防衛隊」再揭神秘面紗 微縮城市ft.特訓基地

為展現高雄青創品牌的創意能量與城市魅力，高雄市政府青年局響應「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，將於2月27日至28日在駁二藝術特區淺三碼頭推出「大港青年防衛隊」主題活動。青年局今（11）日再度揭曉內容亮點，包含以電影場景規格打造的「特攝微縮城市」、融合創業關卡的「超級青年特訓基地」，更祭出12套日本來回機票大放送的「OH!霸賞」，邀請全台民眾在港灣美景中，體驗熱血沸騰的日本特攝魅力。

「大港青年防衛隊」活動現場將打造媲美電影製景規格的「特攝微縮城市」，精緻還原龍虎塔、衛武營、高雄流行音樂中心與85大樓等城市地標，營造宛如電影場景的實境舞台。（圖／高雄市青年局提供）

青年局局長林楷軒表示，此次活動靈感取自70至80年代日本「昭和怪獸」時期的美學風格，運用細膩工法還原龍虎塔、衛武營、高雄流行音樂中心及85大樓等指標性建築，打造出最高達130公分的「特攝微縮城市」。民眾能以「超人視角」扮演電影中守護城市的巨大英雄，現場宛如實境電影製片廠，不僅好拍、好玩，更希望透過視覺策展呼應：在這座城市奮鬥的每一個人，都可以是沒有披風的超人。

除微縮城市外，現場更設置「超級青年特訓基地」，將創業精神轉化為趣味互動闖關，包含考驗專注力的「創業挑戰—電流急急棒」、釋放壓力的「自我突破—英雄能量拳擊機」，以及適合親子同心的「公共參與—城市積木任務」，讓民眾在體驗中感受挑戰與成長的樂趣。同時，活動也邀集青年局輔導的青創品牌進駐，打造青創市集，營造適合全齡同樂的港灣樂園。

月27日至28日在駁二淺三碼頭舉辦的「大港青年防衛隊」，現場將推出「超級青年特訓基地」，三款象徵創業精神的遊戲關卡，將讓民眾從遊戲中體驗挑戰、合作與成長兼具的樂趣與創業價值。（圖／高雄市青年局提供）

最受矚目的「OH!霸賞」消費抽獎現正全城熱跑中！即日起至2月28日，民眾於指定青創店家單筆消費滿200元，加入青年局官方LINE（@youth.kcg）並登錄發票，即可獲得專屬「英雄序號」。獎項總價值近40萬元，包含由台灣虎航、樂桃航空、AirAsia亞洲航空提供的12套「高雄－日本」來回機票。2月27日至28日活動期間有「現場即時抽」，機票、智慧家電與超人力霸王限定週邊；活動結束後更有「線上加碼抽」，讓支持青創的市民有雙重中獎機會。

此外，活動現場也將推出「AR沉浸式怪獸對決」互動體驗，民眾只需拿起手機掃描QR Code，即可進入虛實交織的怪獸入侵任務，還能錄製與巨獸對決的精彩畫面，相關內容將於近期公布，敬請期待。

青年局表示，期盼透過創意策展，將港灣人潮轉化為支持青創的實際行動，誠摯邀請全國民眾於2月27日至28日前往駁二淺三碼頭加入「大港青年防衛隊」，感受創意滿點與驚喜抽獎交織的盛會。活動詳情請至高雄市政府青年局官網或「大港青年防衛隊」活動官網（https://2026dydt.com.tw/）查詢。

