「大港青年防衛隊」集結 高雄青年局推「OH!霸賞」抽日本來回機票

配合「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」登場，60週年經典英雄IP「超人力霸王」降臨港都，高雄市政府青年局5日正式發出「大港青年防衛隊」召集令，宣布期間限定的「OH!霸賞」消費抽獎活動將於2月7日率先啟動，號召民眾以實際消費力挺在地青創品牌，並有機會抽中高雄直飛日本的來回機票，為冬日遊樂園掀起第一波熱潮。

↑圖說：高雄市政府青年局將於2月27日至28日在駁二淺三碼頭推出「大港青年防衛隊」主題活動，現場集結特攝微縮城市造景與AR沉浸式怪獸對決體驗，打造結合科技互動與創意展演的港灣冒險場域。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

青年局指出，為活絡港灣經濟並協助青創品牌展現創意實力，活動結合線上抽獎與實體展演，讓市民與遊客在參與城市慶典的同時，也能深入認識高雄青創能量。民眾只要於活動期間在指定店家消費，即可透過官方平台登錄參加抽獎，成為守護港都的「大港青年防衛隊」一員。

青年局長林楷軒表示，青年局長期響應城市大型活動，持續串聯青年設計師與青創品牌，透過創意行銷與跨界合作協助團隊拓展市場。今年「OH!霸賞」提前於2月7日啟動消費登錄，期待帶動春節期間的人潮與消費動能，並將這股應援能量延伸至2月27、28日的實體活動，正式號召全台民眾集結，為港都青年創意應援。

↑圖說：2/7-2/28活動期間，民眾於高雄冬日遊樂園指定場域店家單筆消費滿200元，完成登錄即可獲得「現場即時抽」及「線上加碼抽」雙重抽獎資格。（圖片來源：高雄市青年局提供）

此次「OH!霸賞」以諧音梗結合超人力「霸」王與日本一番「賞」概念，青年局攜手台灣虎航、樂桃航空與亞洲航空，共同推出12張飛往日本熱門航點的來回機票。活動期間自2月7日至28日，只要在高雄燈會指定場域店家消費滿200元，並透過官方LINE登錄憑證，即可獲得專屬「英雄序號」參與抽獎。活動設計雙重中獎機會，除2月27、28日於現場進行即時抽獎外，另規劃線上加碼抽，讓無法到場的民眾同樣有機會獲得大獎。

除抽獎活動外，青年局也預告2月27日至28日於駁二淺三碼頭推出高規格青年展演。現場將展出由在地青年設計團隊打造的「特攝微縮城市」，於大型舞台重現經典特攝場景，並結合WebAR技術推出「AR沉浸式怪獸對決」，民眾只需掃描QR Code即可互動體驗。此外，匯集多組高雄青創品牌的親子手作市集與闖關活動，將設計展演、科技互動與市集經濟一次串聯，打造兼具娛樂性與創意能量的青年舞台。

↑圖說：2/7-2/28民眾於高雄冬日遊樂園周邊指定市集場域消費滿200元，即可參與「OH!霸賞」抽獎活動，感受港都年節活動最具誠意的回饋。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，活動網站與消費登錄系統將於2月7日正式上線，民眾可加入青年局官方LINE帳號（@youth.kcg）進入活動頁面，相關活動資訊與合作店家名單，亦可至高雄市政府青年局官網及官方Facebook、Instagram查詢，邀請全國民眾一同加入「大港青年防衛隊」，為港都創意熱血應援。

更多品觀點報導

初二回娘家辦桌團圓 高雄五星「娘家宴」以匠心美饌款待新年時光

高雄銀行攜手華山基金會送暖 捐贈年菜陪伴孤老迎新春

