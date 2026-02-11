「大港青年防衛隊」2/27駁二集結 微縮城市結合特訓基地送12套日本機票
高雄市政府青年局再度揭開「大港青年防衛隊」神秘面紗，宣布將於2月27日至28日在駁二藝術特區淺三碼頭登場，響應「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，以電影級場景打造「特攝微縮城市」與「超級青年特訓基地」，並推出總價值近40萬元的「OH!霸賞」抽獎活動，最大獎為12套高雄往返日本機票，邀請全台民眾走進港灣，化身守護城市的英雄。
↑圖說：高雄市政府青年局將於2月27日至28日在駁二藝術特區淺三碼頭舉辦「大港青年防衛隊」主題活動，集結「特攝微縮城市」、「超級青年特訓基地」、「青創市集」及「AR沉浸式怪獸對決」等特色內容，打造適合全齡同樂的港灣樂園。（圖片來源：高雄市青年局提供）
青年局長林楷軒表示，活動靈感取自1970至1980年代日本「昭和怪獸」時期的特攝美學，團隊以細膩工法還原龍虎塔、衛武營、高雄流行音樂中心及85大樓等城市地標，打造最高達130公分的「特攝微縮城市」。整體場景宛如電影製片廠，民眾可從「超人視角」俯瞰城市、拍攝創意畫面，象徵在高雄打拚的每一位市民，都是守護城市的無名英雄。
↑圖說：「大港青年防衛隊」活動現場將打造媲美電影製景規格的「特攝微縮城市」，精緻還原龍虎塔、衛武營、高雄流行音樂中心與85大樓等城市地標，營造宛如電影場景的實境舞台。（圖片來源：高雄市青年局提供）
除了視覺震撼的微縮展區，現場同步設置「超級青年特訓基地」，將創業歷程轉化為互動闖關體驗。包含考驗專注與穩定度的「電流急急棒」、釋放壓力的「英雄能量拳擊機」，以及親子共玩的「城市積木任務」，讓參與者在遊戲中感受挑戰與突破的過程。活動也邀集青年局輔導的青創品牌進駐，打造港灣青創市集，結合展演與消費體驗，讓創意能量在現場匯聚。
↑圖說：2月27日至28日在駁二淺三碼頭舉辦的「大港青年防衛隊」，現場將推出「超級青年特訓基地」，三款象徵創業精神的遊戲關卡，將讓民眾從遊戲中體驗挑戰、合作與成長兼具的樂趣與創業價值。（圖片來源：高雄市青年局提供）
備受矚目的「OH!霸賞」抽獎活動已率先開跑。即日起至2月28日止，民眾於指定青創店家單筆消費滿200元，加入青年局官方LINE帳號並登錄發票，即可獲得專屬「英雄序號」參與抽獎。獎項包括台灣虎航、樂桃航空與AirAsia亞洲航空提供的12套高雄—日本來回機票。活動期間將進行現場即時抽獎，送出機票、智慧家電與超人力霸王限定周邊，活動結束後另有線上加碼抽，提升中獎機會。
↑圖說：2月7日至28日「OH!霸賞」活動期間，民眾於高雄冬日遊樂園指定場域店家或指定青創店家，單筆消費滿200元，完成登錄即可獲得「現場即時抽」及「線上加碼抽」雙重抽獎資格。（圖片來源：高雄市青年局提供）
此外，現場還將推出「AR沉浸式怪獸對決」體驗，民眾掃描QR Code即可進入虛實交織的怪獸入侵任務，並錄製與巨獸對戰畫面，增添互動趣味。青年局表示，透過創意策展與數位體驗結合，希望將觀光人潮轉化為支持青年創業的實際行動，邀請全國民眾2月27日至28日走進駁二淺三碼頭，加入「大港青年防衛隊」，在熱血與創意交織中，共同為城市注入青春能量。
