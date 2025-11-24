大湖公園清淤 施工交管

大湖公園沉砂池清淤工程。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

為維護大湖公園水域環境品質及強化防洪排水功能，台北市政府水利處二十四日表示，所辦理「內湖區大湖公園沉砂池清淤工程」，已於開工預定於一一五年四月八日竣工，水利處提醒，因大湖公園沉砂池周邊及沿成功路五段上人行道旁帶狀區域施工，提醒民眾，因應施工機具進出，會進行短暫的交通管制。

工程主要針對大湖公園沉砂池及沿成功路人行道旁帶狀區域進行清淤作業，於十一月下旬起開始進行清淤作業，將配合非汛期間開啟閘門降低湖域水位進行清淤工作的前置作業。

水利處表示，此次清淤作業完成後，將有效改善大湖公園水域淤積問題，提升生態環境品質與防洪韌性，並並且持續營造安全、永續且宜居的城市環境。