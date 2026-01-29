大湖公園釣客神秘行為！活魚直接丟廚餘桶 驚人用途曝

生活中心／游舒婷報導

長知識了！一名網友近日發現大湖公園的湖可以釣魚，但她卻目賭釣客把釣來的魚丟到一旁的廚餘桶，這讓她相當疑惑，不解為何不是放生，而是丟到廚餘桶裡，對此，就有熱心網友解答，其實這是在消滅外來魚種。

大湖湖畔設置釣魚平台讓民眾釣魚，有網友看到有人釣到魚直接丟到廚餘桶。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

該名女網友在Threads上發文，表示自己到大湖公園時，發現那邊的湖可以釣魚，她觀察了一陣子發現，竟然有人將釣完的魚直接丟到廚餘桶裡，讓她相當訝異，發文直呼「不太理解這樣的過程，還有那個廚餘桶真的是拿來裝魚的嗎？」

看到網友發文，有熱心網友們就解答，其實這是因為魚類是外來種的關係，「二十年前就看過有人把超大隻垃圾魚釣起來丟旁邊自生自滅，說那是外來種、會影響生態的」、「我猜是外來種吧，日本有的湖泊也有設置類似的東西，至於這些魚後來怎麼處理我就不知道了」、「未看先猜，他釣到清道夫魚，外來入侵種」。

綜合網友們的說法，原來是因為掉到外來種，為了不影響原本生態，資深的釣客會選擇不將魚放生。實際查詢，不少地方也會舉辦移除外來種的釣魚比賽，吸引釣客同時也能保護台灣原生種生態。

