大湖公園釣客「丟活魚入桶」 內行人解答：清除外來種

台北市內湖大湖公園有釣客將活魚直接丟入一旁桶內，民眾目睹此景後上網發文詢問，畫面曝光引發討論。有內行人解釋，這通常是在協助清除湖裡的外來種生物，日本也有類似的裝置，方便民眾集中丟棄、管理。

大湖公園不少釣客會把活生生的魚直接丟入桶子裡面，引發討論，內行人解釋這通常是在清除外來種。（圖／IG／@ vivian.pig_yian授權提供 ）

原PO在Threads發文表示，她到大湖公園休憩時，觀察到許多釣客釣起魚後，立即將仍在掙扎的魚隻丟進旁邊的桶子。她原本以為釣魚愛好者若只是享受過程，應該會選擇放生，但眼前的做法讓她感到困惑不解。文章引發熱烈討論，網友紛紛留言，「在回收外來種喔，主要是琵琶鼠魚」、「那邊有一個阿伯釣客，釣到小隻的魚都丟給白鷺鷥加菜，白鷺鷥還會排隊等魚」。

也有不少內行人說明，「像琵琶鼠（垃圾魚）這種外來種，釣上來也不適合丟給鳥吃，而且這種魚就算離水還是能存活很久，人道的做法可以用針刺入魚腦，但種種因素大概也難以推廣施行，死魚也更容易發臭」、「我猜是外來種吧，日本有的湖泊也有設置類似的東西，至於這些魚後來怎麼處理我就不知道了」、「以前沒有這個的時候有人會直接把垃圾魚丟在旁邊的草叢裡，小時候走一走差點踩到，嚇死。不過這物種的生命力也是真的猛」、「以前那邊的釣客釣到垃圾魚，是直接扔在地上放著爛，有個桶子集中處理比較好吧」。

