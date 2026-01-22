大湖地區農會盛大舉辦草莓評鑑暨優秀農民表揚 宣告精品草莓時代來臨

大湖地區農會盛大舉辦草莓評鑑暨優秀農民表揚宣告精品草莓時代來臨。

▲大湖地區農會盛大舉辦草莓評鑑暨優秀農民表揚宣告精品草莓時代來臨。

苗栗縣大湖地區農會昨二十二日上午在農會廣場舉辦「一一五年度優秀專業農民表揚暨草莓評鑑活動」，盛會被譽為「草莓界奧斯卡」，吸引近百位農友熱情參與。苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，本次活動結合農民節與果品評鑑，成果相當亮眼，今年評鑑結果顯示，大湖草莓品質優異、甜度充足，充分展現在地農業的精湛技術。他並誠摯邀請全國鄉親於春節期間走訪大湖，親手採摘香甜草莓，感受「草莓之鄉」的獨特魅力。

廣告 廣告

本次評鑑由農業專家嚴格把關，針對「甜度、果型、色澤」進行專業評比，現場氣氛緊張，猶如大學入試般嚴謹。農會表示，透過競賽不僅能提升農產價格，更能建立品牌公信力，讓消費者認知「買高品質草莓，一定要來大湖」。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、立委邱鎮軍、議員楊恭林、劉美蘭以及大湖鄉長黃惠琴等各界代表一同前往活動，現場除了草莓評鑑，同時表揚多位深耕在地的農業英雄，包括優秀農友、產銷班、家政班班長、田媽媽及傑出志工青農，展現青銀傳承的堅實力量。現場並有家政班與四健會的創意手工藝成果展，呈現農村婦女與青年的巧思與活力。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，首先向獲獎人員及在地農友表達最誠摯的祝賀，並感謝大湖地區農會長期以來與縣府攜手推動農業政策，積極輔導農友、辦理多元行銷活動，為地方農業注入持續動能。他指出，本次活動結合農民節舉辦草莓評鑑，旨在鼓勵農友精進栽培技術，落實安全用藥與良好管理，為消費者嚴選最優質的草莓，展現大湖農業的專業與用心。陳斌山秘書長進一步指出同時，農會也透過草莓路跑、跨縣市展售水梨等多元活動，持續推廣在地農產，吸引更多民眾走入大湖，親身體驗農村的獨特魅力。陳斌山秘書長再次恭賀所有獲獎者，並祝福在場每一位朋友新的一年風調雨順、身體健康。他期盼大湖草莓能持續擦亮「草莓之鄉」的金字招牌，邁向更高品質的未來，為地方農業開創新局。