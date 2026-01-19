大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪
受大湖效應(lake effect)影響，紐約州預計將至20日(周二)晚間均見持續降雪。在剛剛過去的周末，雨雪天氣導致航班延誤不斷；州政府也提醒，19日(周一)、20日上下班高峰應格外注意交通安全。
18日，州長霍楚(Kathy Hochul)發布氣象預報，指當預計為哈德遜谷中部(mid‑Hudson Valley)、紐約市以及長島地區帶來最多約五吋降雪；19日的降雪時強時弱，但雪情與強風交織，將使能見度降低，造成極度危險的行車條件，周一及周二的上下班通勤時段則需尤其注意。
紐約市府亦表示，相較於17日來得又快又猛的大雪，18日雪勢較為平穩，但隨著氣溫持續下降，積雪反而更容易留在路面上。對此，紐約市緊急事務管理局(NYC Department of Emergency Management)已發布出行警示，並啟動全市冬季天氣緊急應變計畫。
市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，紐約市自17日晚起便出動撒鹽車與鏟雪車，在全市各主要道路上作業；同時出動近千名清潔局員工，18日出勤人力更倍增至約2000人。市府相關單位也同時呼籲駕駛人在道路上務必減速慢行，同時避免任何非必要的出行。
此外，駕駛人應注意，鏟雪車作業時行駛速度約為每小時35哩，往往低於限速；若在道路上遇到鏟雪車，最安全的作法是跟隨在車輛後方，行駛在已清理並處理過的路段。
連日降雪也為搭機出行造成挑戰。根據航班追蹤網站Flight Aware，截至發稿，紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy Airport)18日共有296個航班延誤、144個航班被取消；新澤西州紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)則有422個延誤航班；紐約市拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)亦有279架航班延誤、165個航班被取消。
有關所有冬季天氣資訊，以及市府針對本次風雪的應變措施，民眾可上網造訪市府天氣專頁nyc.gov/snow；若遇緊急狀況可撥打911，非緊急通報可聯絡311。
