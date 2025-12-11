大湖草莓上市 農會邀你品嚐鮮甜滋味

大湖草莓上市，農會廣邀民眾品嚐鮮甜滋味。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，栽種草莓面積居全國之冠，由於今年草莓生長季天氣較炎熱，大湖草莓成熟期也較晚，如今終於等到鮮紅、結實草莓，大湖地區農會今天也舉辦活動，宣告草莓季正式登場。

大湖地區農會指出，大湖鄉位於丘陵地區、海拔高度約4、500公尺，較不受東北季風影響，加上冬季涼爽，早晚溫差大等條件，適合栽種草莓，目前栽種面積約370公頃，產量占全國一半以上，而大湖草莓充滿濃濃香氣、甜酸平衡、細緻又多汁果肉。

目前正值大湖草莓一期果上市，大湖地區農會今天也盛大舉辦活動歡迎全國遊客蒞臨大湖鄉採草莓、吃草莓以及品嘗草莓相關料理、製品，預估草莓產期可以到明年4月。過去大湖鄉內草莓主要品種豐香，因飽受萎凋病、炭疽病等病蟲害困擾，且病菌或害蟲潛藏於母株生長的土壤，難以遏止，近年來鄉內莓農改為栽種香水品種較多。

苗栗縣長鍾東錦則說，草莓在農業部、改良場、農會、鄉公所和縣府多年的合力輔導，加上農友歷經多年用心經營，草莓已成為苗栗縣最具代表性的觀光與農特產亮點，加上大湖酒莊推出的多項草莓創新商品，歡迎遊客到大湖品嚐草莓、泡溫泉。



