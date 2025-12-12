大湖草莓又紅又漂亮 一斤上看800元創歷史新高

苗栗縣 / 綜合報導

冬天到了，不少民眾期待的草莓終於上市了！苗栗縣大湖草莓陸續轉紅，每一顆都非常的漂亮。不過今年受到高溫影響，農民普遍延後栽種，導致產量比往年要少，這也讓價格因此衝高,平均一斤上看800元，創下歷史新高。

遊客說：「(草莓)剛好現在是產期，所以帶他們來體驗一下。」大湖草莓這麼漂亮，大家都想吃吃看，但要掏出的荷包可不少，因為今年產量減少，價格因此衝高，一斤來到800元，創下歷史新高。

苗栗縣大湖地區農會總幹事徐欽志說：「(栽種時間)大概要比往年，晚個2個禮拜到3個禮拜，溫度一直降不下來，高海拔的(地區)，他們種得比較早，所以，第一期已經採完了，但是說實在的，沒有那麼多。」

苗栗大湖草莓農說：「因為今年天氣熱，(草莓)損耗率滿高的。」業者說，因為今年天氣炎熱，農民普遍延後栽種，但下半年的氣候不穩定，損耗率高，產量比往年還少，大湖草莓季節會持續到明年4月左右，農會為了刺激買氣，也開發了許多草莓發酵飲品，草莓牛奶冰淇淋，草莓Q果凍等等，希望能把「草莓控」都吸引過來。

