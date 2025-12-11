大湖草莓季登場 新品亮相吸睛

大湖草莓季開幕。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗二０二五大湖草莓季十一日在大湖鄉灣潭玫瑰草莓園開幕，今年第一期草莓品質良好。農會上午也同步發表草莓甘（米花）—芋香米、草莓牛奶冰淇淋、草莓Ｑ果凍等草莓創新商品，

大湖草莓栽培面積約三百七十五公頃，占全台百分之五十以上，品質優異冠全台，有「草莓故鄉」美譽。目前草莓園內已經結實纍纍，顆顆鮮紅欲滴，引人垂涎。

縣長鍾東錦一行人十一日也率領大湖鄉立幼兒園小朋友入園採果，體驗田園採摘樂趣。

廣告 廣告

鍾東錦指出，每年冬季一到，就會吸引大量遊客到大湖採草莓。在農業部、農改場、農會、公所和縣府合力輔導，加上農友用心經營，從品種改良、栽培技術、品牌行銷到產品多元化開發，草莓已成為苗栗最具代表性的觀光與農特產亮點。

鍾東錦表示，今年的草莓品質因氣候適宜，品質更甚以往，果品碩大，鮮紅欲滴、香甜可口，歡迎國人到大湖，除了採摘新鮮草莓，沿山線走有環境清幽的佛教聖地法雲寺、賞楓勝地馬拉邦山等景點，還可轉往水質清澈、可使肌膚滑潤舒爽的泰安溫泉享受泡湯之樂，適合安排全家一遊。