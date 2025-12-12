大湖草莓季登場 草莓創新商品滿足「草莓控」

苗栗大湖草莓季正式登場，農會看準草莓控商機，推出多款創新草莓甜點與飲品。（圖／東森新聞）





苗栗大湖草莓季正式登場，農會看準草莓控商機，推出多款創新草莓甜點與飲品，希望吸引民眾前來品嚐，帶動地方農產與觀光熱度。

剛採收下來的草莓鮮紅欲滴、顆顆飽滿，讓人看了食指大動。一年一度的大湖草莓季開跑，大湖地區農會特別舉辦推廣記者會，除了常見的草莓鬆餅與蛋糕外，今年更研發多款創新產品，包括草莓發酵飲品、草莓牛奶冰淇淋、草莓氣泡飲以及草莓Q果凍等，讓草莓風味有更多元的呈現。

農會表示，草莓發酵飲品是以米與草莓為原料，透過發酵製成，口感類似植物性優酪乳，酸甜清爽，果肉則使用當地新鮮草莓，保留濃郁果香，成為今年主打新品之一。

大湖地區海拔約400到500公尺，日夜溫差大，適合草莓生長，因此果實顆粒大、口感佳，栽種面積約375公頃，產量占全國一半。今年受到天氣偏熱影響，果農延後栽種，產期比往年晚了約2到3個星期，目前一期花已陸續結果，但因初期產量較少，價格也略高。

農會指出，目前草莓零售價格約落在600到800元之間，中盤收購價每公斤約600元，價格仍會依市場供需狀況調整，隨著產量增加，後續價格可望趨於穩定。

草莓園內目前已可見果實成熟，不少民眾搶先入園採摘，還吸引外國遊客前來體驗採果樂趣。農會表示，草莓產季可望持續至明年清明節前後，今年草莓品質整體表現優於往年，提醒喜愛草莓的民眾把握產季，不僅能親手採果，也能品嚐多款草莓創新商品，感受大湖草莓的魅力。

