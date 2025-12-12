大湖草莓季開跑！ 各種草莓商品滿足草莓控味蕾

中部中心／邱俊超 苗栗報導

草莓季來了！天氣炎熱影響，苗栗大湖的草莓農們，栽種時間，普遍都有延後，也因此，草莓產季，比往年晚了大約半個月，產量也比較少，不過除了採新鮮草莓，農會和業者們，也推出全新草莓商品，要讓草莓控們，可以吃得過癮！

紅通通的大草莓，在陽光下，閃閃發亮，模樣實在太可口，讓人忍不住想大咬一口！





草莓季，終於來了！有"草莓王國"之稱的苗栗大湖，草莓栽培面積大約375公頃，占全台的一半以上，不過因為氣候影響，今年草莓農們，普遍都有延後栽種，也因此，產季比起往年，都還要晚了半個月。

目前草莓還在一期花結果初期，因為量少，價格也偏高，不過除了採草莓，農會及業者們，也絞盡腦汁，推出各種草莓相關的美食，讓草莓控們，大飽口福！





除了直接吃草莓本莓，還把草莓融合，不同食物，讓人眼前一亮，也品嘗到各種新滋味。

