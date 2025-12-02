大湖草莓季！LINE Pay百元折扣免費領 再享酒莊9折優惠

全台最受矚目的冬季農遊行程「大湖草莓季」即將熱鬧登場，這次更有行動支付龍頭LINE Pay的加入，為遊客帶來全新的支付體驗與優惠活動。LINE Pay首次與苗栗大湖地區近百家草莓農園及大湖地區農會合作，推出「LINE Pay大湖草莓園限定優惠」，讓遊客不僅能享受採果樂趣，還能享有多重優惠。

▲ 苗栗草莓園限定！大湖草莓園百元折扣免費領、再享大湖酒莊9折優惠券。（圖／LINE Pay）

大湖鄉素有台灣「草莓之鄉」的美譽，每年草莓季吸引大量遊客前來體驗農村觀光與採果樂趣。這次，LINE Pay的加入，讓遊客在享受草莓美味的同時，也能體驗到科技帶來的便利。據LINE Pay表示，目前大湖鄉近八成的觀光草莓園已支持LINE Pay支付，這不僅減少了找零或現金不足的困擾，還大幅提升了結帳速度和店家服務品質。

參與LINE Pay優惠活動的草莓園提供多樣化的草莓品種，讓遊客能夠品嚐到不同風味的草莓，包括口感扎實的香水草莓、帶有牛奶香氣的豐香草莓、高價稀有的白草莓，以及不必出國也能品嚐的日式草莓。對於親子同遊的家庭，推薦前往使用土耕農作的果園，果實高度適合幼兒採收體驗；而想輕鬆採摘草莓並拍攝果園美景的遊客，則可選擇不必彎腰的高架栽培草莓園。

為了促進觀光農業的發展，LINE Pay與大湖地區草莓農園及大湖地區農會經營的農產銷售中心「大湖酒莊」合作，推出雙重優惠活動。即日起至2026年3月31日，用戶可於結帳前開啟LINE Pay好康地圖，下載合作草莓園的100元優惠券，入園採果或購買店家商品單筆滿1,500元即可折抵。此外，凡於合作草莓園使用LINE Pay支付，不限金額還能再獲得一張大湖酒莊的9折優惠券，可用於購買果醬、果乾、草莓大福、草莓酒等農特產品或食品，單筆消費滿500元即可使用，最高可折抵100元。

大湖鄉地處丘陵地帶，許多草莓果園座落於蜿蜒的產業道路上。為了讓遊客能快速找到LINE Pay合作的草莓園，用戶只需開啟好康地圖，即可查詢合作店家名單、營業資訊與優惠內容。此外，LINE Pay合作農園的結帳櫃檯旁，皆有張貼LINE Pay貼紙或擺放立牌，方便用戶辨認店家提供的支付方式，並提醒入園消費的旅客使用LINE Pay，享受便利的支付體驗，消費滿額還能再享折扣優惠。

