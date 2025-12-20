大湖草莓產業文化推廣 農會三巨頭站台

大湖草莓產業文化推廣計畫苗栗縣府秘書長陳斌山（後排左四）邀請全國鄉親前來大湖體驗採果泡溫泉。（記者江乾松攝）

草莓季正式展開，苗栗縣大湖地區農會昨（廿）日舉辦草莓產業文化推廣計畫「莓好時光大湖GO」，苗栗縣政府秘書長陳斌山推廣草莓農特產及採果體驗，邀請全國遊客來到大湖採草莓也到泰安泡溫泉，享受在地美味佳餚，並將苗栗優質伴手禮帶回跟親朋好友分享。

苗栗縣的草莓栽種面積約五一五點三公頃，大湖約有三七四點五六公頃，在各單位及農友們多年來努力與堅持之下，草莓品質香甜可口。今年大湖地區農會特別推出草莓甘︱芋香米、草莓牛奶冰淇淋、大湖酒莊-草莓Q果凍等草莓創新商品，歡迎全國各地一起來品嘗。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、農業部農糧署北區分署分署長林傳琦、議員劉美蘭、楊恭林、苗栗農改場主任賴瑞聲、大湖鄉長黃惠琴、農會三巨頭昨（廿）日共同為大湖草莓產業文化推廣計畫活動揭開序幕，現場準備草莓鬆餅點心等，發送給遊客們一嚐甜甜的草莓滋味。陳斌山秘書長表示，感謝農會長期對縣府的支持跟協助，大湖草莓聲名遠播，吸引國內外遊客體驗採草莓樂趣，除了能在這裡品嘗到最新鮮草莓外，還有許多創新美味料理，另外能再規劃到泰安泡溫泉、到卓蘭品嘗鮮甜當季水果，進以帶動地區發展，邀請全家大小一同出遊。