大湖農工百年風華 校友齊聚共慶榮耀時刻

國立大湖高級農工職業學校昨八日舉辦創校百週年校慶，現場嘉賓雲集，校友齊聚一堂，共同見證這所百年學府的重要里程碑。苗栗縣副縣長邱俐俐偕同勞青處副處長蔡貴香、立委邱鎮軍、國教署前副署長黃新發、國教署簡任視察陳慧玲、議員曾美露、楊恭林、校長劉于菱等各界代表出席盛會，邱俐俐表示肯定大湖農工百年來在教育與地方發展上的貢獻。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，大湖農工自一九二五年創校以來，與時代同行、與土地共榮，一代代師長以教育澆灌理想，一屆屆學生以行動回饋家鄉，早已深深融入苗栗的血脈，成為地方最堅實的力量，更是教育與地方共榮的象徵。邱俐俐進一步指出，苗栗縣政府近年積極推動「職場探索計畫」，安排大湖農工學生參訪竹南啤酒廠、新竹空軍基地等地，讓青年能提前接觸產業、了解世界，並探索未來方向。她強調，縣府相信「早一點接觸真實世界，就能早一點定位人生舞台」，因此將持續與各校攜手合作，推動「做中學、學中做」的精神。

廣告 廣告

副縣長邱俐俐也特別感謝師長長期支持縣府教育與就業政策，並期許大湖農工在邁向新百年之際，持續培育青年腳踏實地、心懷理想，在各自舞台上發光發熱，為苗栗、為臺灣創造更多可能。她最後表示，縣府將持續推動技職教育，讓青年留在苗栗、愛上苗栗、一起建設家鄉，攜手打造更美好的未來。

國立大湖農工校長劉于菱致詞時感謝苗栗縣政府及地方人士大力支持大湖農工，百年來大湖農工培育了許多菁英貢獻國家、造福人群，今後將秉持「十年樹木、百年樹人」的教育理念，讓大湖農工發光發熱（見圖）。