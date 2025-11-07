大湖鄉中小學運動會 苗縣府秘書長為選手加油

大湖鄉中小學運動會選手代表宣誓挑戰自我奪得好成績。（記者江乾松攝）

▲大湖鄉中小學運動會選手代表宣誓挑戰自我奪得好成績。（記者江乾松攝）

苗栗縣大湖鄉公所昨七日在大湖農工舉辦一一四年中小學運動大會，苗栗縣政府秘書長陳斌山到場為選手加油打氣，期勉選手們發揮運動家精神，在競技場上發揮平日訓練成果，盡情展現自我。

今年大湖鄉中小學運動大會參與的學校包括：大湖國小、大南國小、東興國小、南湖國小、華興國小、栗林國小、新開國小以及大湖國中、南湖國中共約一0二位學生參與，規畫國小男女子組六十、一百、二百公尺、大隊接力；國中男女一百、二百、八百公尺、大隊接力等賽程。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、大湖鄉長黃惠琴、代表會主席謝見德以及地方民意代表等人到場為選手們加油鼓勵並慰勞教練，祝福選手們旗開得勝，贏得佳績為自己及學校爭光。縣府秘書長陳斌山表示，大湖鄉舉辦聯合運動會展現了鄉內孩子的活力及熱情，透過運動賽事更讓鄉內所有孩子一起切磋交流，期待中小學的孩子加上大湖農工的學生都能享受這場運動賽事，享受比賽，挑戰自我奪得好成績。