大湖龍天宮秋祭建醮大典 登場
▲苗栗縣大湖龍天宮舉辦乙已年祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典總統賴清德贈「與天地準」匾額。（記者江乾松攝）
苗栗縣大湖鄉龍天宮昨（七）日舉辦乙已年祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，苗栗縣長鍾東錦到場歡迎全國神農大帝宮廟來到苗栗，立法院長韓國瑜在副縣長邱俐俐陪同下先行前往龍天宮致贈匾額，民進黨祕書長徐國勇也代表賴清德總統贈匾額及中堂，眾人共同祈願神農大帝繼續庇佑苗栗縣風調雨順、五穀豐登、闔境安康。
龍天宮自光緒年間創建，先人因見一塊神石發光而立石建基，敬立五穀神農大帝，以祈五穀豐登、社稷安寧，迄今約一五○年歷史。副縣長邱俐俐表示，龍天宮歷經三次重建，不僅守護地方信仰也見證大湖地區的發展與文化傳承，今日盛大的建醮大典，是龍天宮自創廟以來首次舉行，象徵信仰圓滿、文化再現，也展現地方社群凝聚與虔誠的力量。
建醮期間大湖鄉親共同實行「吃素」七日，不但展現對土地、對眾生的尊重，也彰顯出人民對自然、對生命、對信仰的虔誠。昨（七）日立法院長韓國瑜在副縣長邱俐俐、立委陳超明、邱鎮軍、前縣長劉政鴻、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章、大湖代表會主席謝見德以及各級民意代表陪同下前往龍天宮致贈「恩澤萬民」匾額。
隨後苗栗縣長鍾東錦結束繁忙行程後趕抵會場，歡迎各地宮廟地到來，向廟方人員、志工以及全體信徒及鄉親致上敬意與感謝，民進黨祕書長徐國勇也到場，代表賴清德總統贈「與天地準」匾額及「圓滿慶成」中堂，議員陳品安、許櫻萍、陳光軒、大湖鄉長黃惠琴、代表會主席謝見德、中部聯合服務中心副執行長李貴富及各級民意代表等人也到場祈福。
縣長鍾東錦表示，龍天宮建醮完成迄今有一五○周年歷史，感謝各界到苗栗並對龍天宮庇佑地方表達肯定，而龍天宮五穀神農大帝掌管五穀、糧食、水果等，大湖正是草莓之鄉，要感謝神農大帝保佑著大湖、卓蘭、獅潭所有果農五穀豐收。
