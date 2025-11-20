大湖、泰安現任逢挑戰 卓蘭3人擬角逐

苗栗縣大湖鄉長黃惠琴（中）出身農會系統，拚連任可能面臨代表會系統挑戰。泰安鄉長陳吉基（右）將面臨現任鄉代、也是立委高金素梅侄子高晉陽挑戰。（本報資料照片）

苗栗縣獅潭鄉長劉淑能行事踏實，尋求連任之路未傳出有挑戰者。（本報資料照片）

苗栗縣卓蘭鎮長詹錦章2任屆滿，鎮長寶座傳出現任縣議員楊恭林（見圖）有意角逐。（本報資料照片）

苗栗縣卓蘭鎮長詹錦章2任屆滿，鎮長寶座傳出現任縣議員陳春暖（見圖）有意角逐。（本報資料照片）

苗栗縣台3線行經獅潭鄉、大湖鄉及卓蘭鎮，位置最為偏遠，政治風氣傳統保守，現任獅潭鄉長劉淑能行事踏實，尋求連任之路未傳出有挑戰者。大湖鄉向來3大派系對立互不相讓，現任鄉長黃惠琴出身農會系統，可能面臨代表會系統挑戰。卓蘭鎮長詹錦章屆滿將轉戰縣議員，鎮長寶座傳出現任縣議員楊恭林、陳春暖及鎮代會副主席詹秉憲有意角逐。

台3線行經大湖鄉，因種植草莓、高接梨等高經濟水果，使得大湖鄉農會成為苗栗縣內最富有的農會之一，農會系統向來居關鍵影響地位，鄉長黃惠琴出身農會體系，就任以來勇於任事，經常向縣長鍾東錦請求預算及施政協助，施政魄力備受肯定。但因大湖鄉政界傳統派系角力，其他派系目前仍未商定出線人選，未來黃惠琴面臨何人挑戰仍待觀察。

卓蘭鎮也是水果之鄉，加上位處苗栗縣最東南隅，政治體系向來自成一格，過去即有「言卓蘭政界不離詹氏家族」之說，現任鎮長詹錦章2任屆滿，鎮長寶座傳出有縣議員楊恭林、陳春暖及鎮代會副主席詹秉憲等人有意角逐。陳春暖為民進黨籍，首次當選縣議員，因遇到同選區的大湖鄉出現2名藍營候選人而勝出，未來在鎮長選戰是否同樣有幸運情事再發生？仍待觀察。

泰安鄉是苗栗縣唯一原民鄉，因部落分立造成派系林立，鄉長陳吉基2022年雖同額當選，但這次連任之路，恐遭到鄉代高晉陽挑戰，另縣議員劉美蘭系統是否會推派人選？或是與高晉陽整合？都待觀察。