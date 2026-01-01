大湳消防黃翊真成桃園首位女性小隊長 電視台資深記者成功轉換跑道

桃園市消防局迎來歷史性的一刻，今（1）日，大湳分隊隊員黃翊真正式調升為小隊長，成為桃園市消防局有史以來第一位女性小隊長。這不僅是她個人職涯的重大突破，也象徵消防局在性別平等新里程碑。

黃翊真曾是電視台資深記者，35歲那年，她選擇勇敢跨出舒適圈，挑戰104年度消防特考並成功錄取。圖：大湳分隊提供

大湳分隊表示，黃翊真曾是電視台資深記者，歷經年代、非凡、華視等新聞台，超過十年的採訪生涯讓她熟悉社會百態。她曾表示，若未考上消防員，可能會一路在媒體業做到退休。然而，35歲那年，她選擇勇敢跨出舒適圈，挑戰104年度消防特考並成功錄取，成為少數女性消防員。經過十年歷練，她再次自我實現，成為桃消史上第一位女性小隊長，展現了勇氣與決心，也為消防局注入新的氣象。

廣告 廣告

黃翊真成為桃消史上第一位女性小隊長，展現了勇氣與決心，也為消防局注入新的氣象。圖：大湳分隊提供

在消防專業上，黃翊真擁有救助訓、R1(激流救生)、FireFighter(火災搶救班)、救生員、化災搶救基礎班及EMT-P(高級救護技術員)等多張專業證照，展現其扎實的專業能力。她不僅在第一線救災中累積經驗，也主動攻讀碩士，期間觀察電動車所衍生的災害，結合實務與研究，研發出「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，這套防火系統結合「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」技術，當偵測到車輛異常升溫或起火時，能啟動細水霧噴灑，抑制高溫、防止有毒氣體擴散；同時在車輛底部注水，抑制鋰電池模組連鎖反應；該設計也成功取得新型專利，成為消防局的佳話。

大湳分隊長吳寧全表示，黃翊真不僅具備高度消防專業證照，還能主動進修取得碩士學歷，能將新興電動車災害提出具體、有效的防護方案，對消防局而言是難得的資產。期盼黃翊真發揮所學，一同帶領隊員共同推展消防勤務，提升整體防災能量。也恭喜黃翊真，如今再度突破自我，成為桃園市消防局首位女性小隊長，這不僅是個人榮耀，更是消防局邁向多元專業的新里程。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

桃園跨年機捷15分鐘完成疏散 桃捷員工組「桃氣午夜天」陪旅客迎接2026