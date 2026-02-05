大溪下午茶外送推薦 廚師親熬高山老薑汁 碎冰豆花減糖低負擔

【正寶哥豆花】嚴選中壢傳統市場 50 年老店供應的糯米湯圓，口感 Q 彈香糯，與手作炭香豆花交織出古早味層次（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

大溪必吃甜點：傳承50載的「炭香豆花」職人工藝

在桃園大溪，古早味甜品專門店正寶哥豆花憑藉傳承五十餘載的獨家技術，以帶有「炭燒香氣」的手工豆花脫穎而出。這家店在現任老闆接手後，全面升級食安儲藏設備，轉型為純外帶模式，雖然不提供內用，卻以更高效的服務滿足在地居民，並支援 LINE Pay、全支付、街口及台灣pay等行動支付，也可以在主流外送平台點餐，使這份傳統甜點更加貼近現代消費者的日常生活節奏。

【正寶哥豆花】目前全面升級食安儲藏設備，並轉型純外帶模式，提供乾淨衛生的環境與高效的大溪外帶甜品（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

經典古早味傳承：廚師嚴選眷村古早味湯圓與手作配料



在今日，正寶哥豆花獨特的懷舊味道，背後其實是由三位年過半百的老闆共同守護。身為店家多年鐵粉的他們，在創辦人「寶哥」返回台北開店、大溪店面臨熄燈之際，毅然決然接手這份手作溫度。主理人徐老闆本身擁有廚師執照，對於配料品質與分量相當執著，店內八種靈魂配料皆為每日早晨現煮，甚至不惜成本從中壢傳統市場選購經營五十年的老店湯圓，就是為了確保每一口紅豆湯圓都能展現那個時代最純淨的古早懷舊風味。

大溪下午茶熱門選擇：【正寶哥豆花】採分裝與封膜/杯蓋設計，降低運送灑漏風險（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

大溪下午茶推薦：夏季「碎冰豆花」與冬季限定「薑汁豆花」



「我們希望顧客有種『吃過了就回不去』的感覺。」徐老闆說。在正寶哥豆花，夏季必點的冰豆花 50元，不走「糖水＋冰塊」的常見路線，改為使用細緻的碎冰鋪底，創造層次豐富的清爽口感；冬季則由十一月起供應期間限定的熱豆花50元，堅持選用成本不低的老薑慢火熬製，炒製過的黑糖甜中帶著微微辛香的溫潤湯底，讓寒意與疲倦一掃而空。



因應現代養生趨勢，店內所有甜品均調整為減糖配方，讓追求健康的顧客能毫無負擔地享受這份發源自眷村、傳承半世紀的純粹好滋味。店家也提供貼心特調服務，喜好偏甜口味的顧客，還是可以在點餐時，告知店家做特調版甜品。

大溪【正寶哥豆花】的低負擔「無糖仙草茶」（$ 30），是消暑解渴的清爽系飲料代表（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園外送甜品代表：延續眷村記憶的人氣好滋味

為了讓這份感動延伸至更多鄰里，品牌未來也計畫將市場觸角拓展至桃園、八德、中壢與龍潭等地區。目前除了供應現場外帶與外送，正寶哥豆花也是大溪地區學校、公司行號下午茶的熱門選擇。若您經過大溪，不妨透過 Google 地圖找到這間大溪人氣豆花店，親自品嚐這份深受在地人珍惜的隱藏版滋味。



【正寶哥豆花】在地旅遊與團購外送指南



Q1：【正寶哥豆花】的地理位置方便停車或抵達嗎？

A：店家位於大溪仁和路一段，緊鄰大溪仁和國小與國道三號大溪交流道。由於仁和路車流較快，建議臨櫃購買時可暫停於路邊白線區，或導航至周邊巷弄停車。純外帶模式非常適合旅客拎著前往鄰近的大溪河濱公園、中正公園、中庄調整池(中庄吊橋)及月眉濕地，一邊欣賞大漢溪景色一邊享用。



Q2：如果需要辦公室大量訂購或活動下午茶外送，需要提早預約嗎？

A：大溪區、八德區等鄰近行政區，若訂購數量達一定門檻即可享有店家專車送達服務。外送皆採用高密封性外帶碗盛裝，確保運送過程中豆花與配料不滲漏、不混味。大量預訂建議提前一天致電確認品項與送達時間，以利店家備料。



Q3：外帶回家的豆花建議如何保存？

A：由於產品不添加防腐劑，建議購買後 2 小時內食用完畢。若需冷藏，請勿超過 24 小時。手工湯圓及熱食建議當日食用，以維持最佳的 Q 彈嚼勁與炭香味。



Q4：【正寶哥豆花】是否與行動支付、外送平台合作？

A：店家提供 LINE Pay 、街口支付、台灣pay與全支付，解決了傳統小吃店僅收現金的痛點。對於不方便到店購買的消費者，可透過 Uber Eats 與 foodpanda 點購外送餐點。



【正寶哥豆花】

連絡電話：033070113

營業時間： 星期二~五｜10:00–20:30、星期六~日｜10:00–21:00 (周一店休)

地址：桃園市大溪區仁和路一段87號

官方 Facebook：https://rink.cc/3z3uc

foodpanda 平台：https://rink.cc/skbn4

Uber Eats 平台：https://rink.cc/cst9p

Google 地圖：https://rink.cc/ggwyg

付款方式：現金／LINE Pay／全支付 / 街口支付 / 台灣pay

（最新資訊請以商家公告為準）