大溪不只有老街 漫遊桃園大溪療癒景點：木博館免門票、羊駝農場超可愛、老茶廠很好拍
Photo Credits：taiwan.4fun、heapin963
大溪不只老街好逛！近年桃園大溪成為最療癒的週末小旅行目的地，從免門票就能走進的「大溪木藝生態博物館」，一路漫遊到能近距離餵食、拍照的超萌羊駝農場，再到充滿懷舊氣息、怎麼拍都像電影場景的老茶廠，每個景點都讓人放慢步調、享受被山城包圍的悠閒時光。無論是親子假期、情侶輕旅行，或是單純想逃離城市，大溪都有讓人一訪再訪的魅力。
【大溪老街療癒景點】
大溪老街
大溪木博館/免門票景點
富田香草休閒農場/餵食羊駝等小動物
大溪老茶廠/懷舊氛圍製茶文物
環湖咖啡2號店/湖光山色景觀咖啡
大溪老街
Photo Credits：cancermine、75.gina_genic、amberwang0224
桃園大溪區的大溪老街是全台十大老街之一，涵蓋和平路、中山路、中央路三條老街屋，各商號融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案，包括希臘山頭、羅馬柱子和中式的魚、蝙蝠等祈求吉慶的圖案混合，形成大溪專有的特色。
地址：桃園市大溪區和平路、中山路
大溪木博館/免門票景點
Photo Credits：ou8988
大溪木藝生態博物館是台灣首座無圍牆博物館及桃園市首座市立博物館, 距離大溪老街不到500公尺，館內的常設展以「開箱大溪」呈現豐富地理歷史與木藝風貌為主，以木工藝有趣呈現大溪歷史故事，讓空間立體化趣味呈現，讓民欣賞木器工藝也同時認識藝師文化與木器背後的職人匠心。
地址：桃園市大溪區普濟路52號
富田香草休閒農場/餵食羊駝等小動物
Photo Credits：heapin963
富田花園農場富田花園農場佔地約有 2 頃，寬敞舒適的園區環境，種植了薰衣草、波斯菊、向日葵、七彩金魚草等花卉，一年四季輸流綻放，形成美麗彩虹花田。浪漫的水上玻璃教堂，也是必拍。另外還能體驗餵食黑面羊、小豬、羊群、兔子，充滿互動樂趣。
地址：桃園縣大溪鎮福安里埤尾20-1號
大溪老茶廠/懷舊氛圍製茶文物
Photo Credits：starland530、elena_0921、garboodiary、taiwan.4fun
大溪老茶廠外觀以印度大吉嶺茶廠為藍圖，內部空間則是台日複合風格。建築主色調為藍色，從窗櫺、樑柱、牆面到藝術畫作…等，都是藍色調，隨著時光洗鍊出沉靜的美感。 在大溪茶廠，可以感受遠離都市的片刻寧靜，旅途中至此放鬆，與友對飲一杯好茶，留下美好記憶。
地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號
開放時間：09:30~17:00
門票：100元/人（可折抵消費，120公分以下及身障人士免費入廠）
環湖咖啡2號店/湖光山色景觀咖啡
Photo Credits：fangwei_1610、pd.yang、ivy_0719、chichi6708
環湖咖啡好食是石門水庫旁的超人氣景觀餐廳，擁有絕美湖景與出色餐點，每到假日更是座無虛席。更是在地下室開設預約制的 2 館，規劃日式禪風座席融合現代設計，大面積玻璃幃幕擁抱270度無遮蔽物全景視野，飽覽整片湖光景色，打造出靜謐、獨特的用餐空間。
地址：桃園市大溪區環湖路二段68號B1
預約資訊：每日提供 5 個時段，9:30、10:30、12:00、13:00、14:30，每時段有 5 組名額可停留 2 小時，預約請洽官方平台
交通資訊：桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線路公車至「洞口(舊百吉隧道)」站下車後，轉搭5099A繞駛美華地區路公車至「龍珠灣樂園」站下車，再步行約1分鐘抵達。
撰文者/ 海的那編
