大溪人注意！區公所舉辦線上投票 邀市民為新公園命名

桃園市大溪區即將增添一座充滿活力的全新休憩空間，大溪區公所近日針對位於埔仁路與埔頂三街交叉口的新公園辦理命名投票活動。自今(9)日起至1月13日止，邀請民眾發揮創意與認同感，從「陀螺公園」、「電塔下公園」等6個在地感十足的候選名稱中，投下神聖的一票，共同決定這座公園的名字。

大溪區公所邀請民眾為埔仁路與埔頂三街交叉口的新公園命名。示意圖：翻攝自大溪區公所

為了讓公共建設更貼近居民生活，大溪區公所特別規劃命名投票活動，期盼新公園能擁有一個既好聽又有意義的名字。此次票選共有6個候選名稱，包含陀螺公園、公兒8公園、電塔下公園、兩相好公園、仁愛2號公園、埔仁公園、

此次投票活動時間只有5天，即日起至1月13日截止。區公所呼籲在地民眾趕快揪親朋好友把握機會參加線上投票，一起參與新公園的命名。

