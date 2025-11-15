大溪仁安宮180周年盛典 武財神信仰凝聚地方文化與公益能量

市長張善政出席「仁安宮玄壇元帥安座暨180周年盛典活動」。圖：市府提供

桃園市長張善政今(15)日上午前往大溪區，出席「仁安宮玄壇元帥安座暨180周年盛典活動」。張善政表示，大溪地區山明水秀，仁安宮更是當地歷史最悠久、最具代表性的信仰中心之一。多年來委員會與信眾積極投入廟務發展、宗教傳承與社會公益，為地方穩定發展貢獻良多。張善政也預祝盛典圓滿成功，祈願玄壇元帥庇佑大溪平安繁榮。

民政局指出，大溪仁安宮主祀武財神玄壇元帥趙公明，創建迄今已有180年歷史。廟宇曾在日治時期遭到破壞，當地信眾當時不顧風險設法保存神像，並於戰後共同重建，使仁安宮再次成為內柵里及義和里的重要精神寄託與地方凝聚中心。多年來廟方在文化傳承、社區公益與地方連結上扮演關鍵角色，深受居民敬重。

市長張善政出席「仁安宮玄壇元帥安座暨180周年盛典活動」。圖：市府提供

民政局也提到，近年大溪觀光逐步成長，市府持續推動交通與各項建設，包括捷運綠線延伸至大溪的規劃，以提升區域生活便利性並促進地方產業發展。仁安宮在在地文化中的重要性，也讓宗教能量與地方觀光相輔相成，成為帶動社區活力的重要力量。

