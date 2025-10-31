大溪健走活動出現「盜版報名網頁」 區公所提醒民眾勿上當

大溪區全民健行活動報名已額滿，仍有不肖人士冒用市府風景區管理處持續散布報名資訊。圖：翻攝自區公所FB

114年桃園市大溪區全民健行活動將於11月15日在慈湖紀念雕塑公園登場，日前網路報名已經額滿，卻有不肖人士冒用市府風景區管理處持續散布報名資訊，更出現假的報名網站。大溪區公所提醒民眾，報名早已額滿，請民眾不要誤點假網站。

區公所提到，近期有民眾反映，於健走活動報名網站操作時，出現不明廣告彈窗，導致疑似遭詐騙情形；另亦發現有不肖人士冒用「桃園市政府風景區管理處」名義散布健走活動訊息，誘導民眾加入詐騙LINE帳號。公所接獲通報後，已立即通知健走活動承辦廠商。經初步查證，此次健走活動報名系統本身安全正常，推測為瀏覽器遭不明廣告推播干擾所致。

為避免更多民眾受害，區公所提醒，大溪區健走活動網路報名已截止，目前任何網路報名連結皆為詐騙；報名各項活動時切勿點擊彈出式廣告或陌生訊息中的連結、QR Code或加入LINE群組；市府及公所絕不會以個人名義或LINE群組邀請進行報名、繳費或收集個資；若收到可疑訊息或誤入不明網站，請立即截圖存證並向警方報案。呼籲民眾務必提高警覺，「不點擊、不加入、不轉傳、不匯款」，以防遭詐騙。也提醒民眾如接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證，共同守護自身安全。

