大溪僑愛國小歲時祭儀登場 28闖關引導學子探索原民之美

此次成果展以28個原民文化闖關為亮點，讓親師生在互動中自然體驗並理解族群文化。圖：教育局提供

桃園市為全國原住民族學生人數最多的都會城市，長期致力於營造友善、多元的民族教育環境，其中大溪區僑愛國小每年皆會辦理「學生原住民族歲時祭儀親子聯歡暨都會區策略聯盟成果發表活動」，今年的活動於近日熱鬧展開。

此次歲時祭儀結合歌舞展演與跨校課程成果，充分展現原住民族的多元文化與教育傳承。圖：教育局提供

此次歲時祭儀結合歌舞展演與跨校課程成果，充分展現原住民族的多元文化與教育傳承。透過親子聯歡與課程策略聯盟合作，推動原民教育並營造多元文化學習環境，匯聚桃園高國中小共同展現原民族語、音樂、藝文與課程設計等成果，為桃園的原民教育寫下重要篇章。

活動由僑愛國小學生帶領排灣族祭天儀式獻上祝福，以小米收穫祭為主軸揭開序幕，象徵著向祖靈獻上感恩之意。排灣族的小米祭不僅是豐收的象徵，更是族人凝聚、傳承與祝福的重要時刻。孩子們在耆老教導下完成每一個動作，讓眾人共同見證族群文化傳承至下一代的力量。

在舞蹈與歌聲之中，由各校帶來多元族群的展演，八德國中以氣勢磅礡的「阿美族原舞」表演開場；羅浮高中帶來泰雅族舞蹈「114年聯合豐年節組曲」；巴崚國小以「雲端上的街舞團」呈現泰雅原民活力；僑愛國小「太陽之愛合唱團」以原聲天籟詮釋歌謠與文化情感；福源國小以「卑南族盾牌舞與少女打獵歌舞」展現文化深度。

教育局表示，為推動都會區原住民族教育，該局成立「國高中小教育階段都會區原住民族教育課程策略聯盟」，共同研發文化課程。此次成果展以28個原民文化闖關為亮點，讓親師生在互動中自然體驗並理解族群文化。其中僑愛國小的「原話綿綿傳真情」傳遞了語言之美，而瑞豐國小的「賽德克族rawa藤編勇者闖關祭」、大成國小的「賽夏族雷女紋」、內壢國中的「撒奇萊雅工作坊」、忠貞國小的「阿美族AI 技術探索紋飾」、哈嘎灣原住民族實驗小學(光華國小)的「泰雅編織之美」等，每一道關卡都是一段文化故事，每個故事都引導著孩子走近原民文化之美。

僑愛國小校長張志瑋指出，文化是教育的根，教育是文化的葉，要能根深蒂固才能枝繁葉茂。該校原住民學生族群領袖，同時擔任此次祭儀頭目的Panay分享，第一次帶領儀式雖然緊張，但也深刻感受到族群文化的重要性。連續好幾年都參加活動的Temu則說，每年都有新的關卡，每次都會學到不一樣的文化，很期待來參加闖關活動。

教育局提到，桃園市以「全民原教」為願景，透過跨校合作、歲時祭儀傳承與校園文化場域營造，使孩子即便在都會城市中，仍能真實「走進文化、看見族群、理解多元」。今年的歲時祭儀活動，不僅是成果的展現，更是一場跨越族群與世代的文化相遇，讓孩子們在歡笑與學習中，帶著文化的種子成長茁壯。

