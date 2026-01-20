大溪分局邀小學生當警察 童言童語傳遞反詐反毒觀念

春節前安全教育 大溪警分局帶孩子當一天小警察。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】春節即將到來，為讓學童提早認識警察工作並向下紮根安全觀念，大溪警察分局今（20）日邀請桃園福安國小二年級16名師生到分局參訪，展開「小小警察的一天」體驗活動。

活動中，孩子們興奮地輪流穿戴防彈衣、搭乘警車，並近距離參觀警察各式執勤裝備。現場笑聲不斷，小朋友們好奇發問：「警察穿防彈衣被子彈打到會痛嗎？」「警察會抓不乖的小朋友嗎？」童言童語讓氣氛熱鬧又溫馨。

除了趣味體驗，分局同步進行反毒、防詐、交通安全及婦幼安全宣導。透過有獎問答與互動教具，學童了解新興毒品常以鮮豔糖果包裝誘惑，並使用「仿真毒品氣味教具盒」辨識毒品種類與氣味，建立正確反毒知能。

婦幼安全部分，教導孩子防範居家、外出及網路風險，強調遇到危險時應撥打113保護專線或110報案求助，提升自我保護能力。交通安全宣導則提醒路口事故頻仍，騎車或走路務必「停、看、聽」，行經路口要「慢、看、停」，夜間或清晨外出應穿亮色衣物增加能見度。

年關將近，詐欺手法多變，大溪分局特別叮嚀民眾遇到可疑電話或訊息要「一聽、二掛、三查證」，記得告知家長，必要時撥打165反詐專線或前往派出所求助，確保財產安全，平安快樂過好年。(圖/警方提供)