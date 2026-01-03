大溪北大團結 林俊憲：用交通產業農業為溪北打造長遠未來

大台南市長參選人林俊憲今日於新營舉辦大型造勢活動，現場湧入破萬溪北鄉親力挺，由於大新營區最頗負盛名就是豐饒的農漁產及在地文化特色，前農業部長陳吉仲、立法委員郭昱晴、立法委員林月琴也特別現身到場站台。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 大台南市長參選人林俊憲今（3）日於新營舉辦大型造勢活動，現場湧入破萬溪北鄉親力挺，由於大新營區最頗負盛名就是豐饒的農漁產及在地文化特色，前農業部長陳吉仲、立法委員郭昱晴、立法委員林月琴也特別現身到場站台，前台南縣長陳唐山也拍片力挺，肯定林俊憲長期關注農業發展、文化傳承、社福政策，並強調未來台南在農業、文化與地方建設上，需要一位真正了解基層需求、具備中央經驗的市長人選。

台南市長黃偉哲、立法委員賴惠員、立法委員郭國文、台南市議長邱莉莉、台南市副議長林志展、台南市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿、陳秋宏、蔡蘇秋金、謝舒凡、余祝青、朱正軒、黃肇輝、黃麗招、周嘉韋、沈震東、蔡筱薇、郭鴻儀、李啟維、林依婷、國策顧問康銀壽、大新營區後援會長張焱焯、挺憲後援會榮譽會長賴美惠、資深媒體人陳東豪、金曲歌王謝銘祐等人也都到場給予支持，代表著在距離初選剩不到兩個禮拜的關鍵時刻，林俊憲正是能讓黨內不同聲音凝聚的最大公約數。

陳吉仲表示，自己出身農家，最了解農民真正需要的是在關鍵時刻有人願意站出來解決問題，而林俊憲正是他所認識的民意代表中，最懂農民、也最願意替農民承擔責任的人。陳吉仲回顧任內與林俊憲多次共同面對颱風、豪雨與農業災損，無論是停止不合時宜的大區輪作、推動「三保一金」農民福利制度、爭取蚵農設施更新，或為硬質玉米農民調整救助標準，林俊憲始終站在第一線，將基層聲音帶進中央政策，為農民爭取實質保障。

在交通建設方面，林俊憲指出，溪北長期面臨交通瓶頸，其中新營交流道北上出口匝道因行車空間不足、左轉車流集中，存在高度風險。經多次向行政院爭取，目前改善計畫已完成可行性評估並正式核定，總經費約7.3億元，未來將新增北出匝道分流車潮，改善整體交通安全與效率。

從區域發展角度出發，林俊憲也積極推動台37線往南延伸至台南，串聯嘉義科學園區、南科與橋頭科學園區，補足南台灣科技產業「I廊帶」，形塑完整的「SI矽產業走廊」。該案目前正進行可行性評估，預計2027年完成，將為溪北帶來長期結構性的發展動能。

在產業發展上，林俊憲強調，溪北不僅是農業重鎮，也具備承接高科技產業的條件，其爭取的智慧機器人產業聚落已確定落腳柳科三期，未來將結合六甲工研院分院、沙崙科學城研究資源，打造完整的研發與量產生態系，成為溪北新的產業核心。

農業方面，林俊憲指出，近年市府與中央已投入超過67億元改善農水路，完成逾1,800公里整建工程，大幅提升農民作業安全與效率。針對稻熱病、蓮藕腐敗病、龍眼減產及蜂農長期缺乏農損救助等問題，他也第一時間前往勘災，並多次協調農業部，成功爭取天然災害救助、緊急投藥及制度修正，讓蜂農正式納入天然災害現金救助體系。

林俊憲表示，城市的發展不僅止於產業與建設，更應回到市民的日常生活與家庭需求。他提出「助你好孕」生育政策，主張將生育獎勵金翻倍，並提供孕婦免費接種 RSV 疫苗，同時擴大孕婦產檢計程車補助，降低家庭迎接新生命的經濟與交通負擔。

在托育政策方面，林俊憲指出，將全面擴大公共與準公共托育服務，提供 2 歲以下幼兒托育補助，以及 2 歲以上幼兒園費用支持，並規劃增設日間與夜間定點臨時托育據點，回應輪班及夜間工作家庭的實際需求，目標打造台南成為六都中最友善的托育城市。

面對高齡化社會挑戰，林俊憲強調，長者照顧不應因收入而有所差別，主張長輩健保補助不排富，重陽敬老禮金加倍至 2,000 元，並推動免費帶狀皰疹疫苗接種，降低長者健康風險。同時，也將擴大敬老卡使用範圍，納入計程車搭乘，並增加社區共餐據點，協助長輩在熟悉的社區中安心生活、維持社會連結。

在教育政策上，林俊憲指出，將持續把資源投入在減輕家庭負擔與照顧孩子成長上。除台南已全面免學雜費外，也主張推動國中小營養午餐免費，減輕家長每月約 750 至 950 元的支出壓力。同時，將現行「二果一乳」政策升級為「二果二乳」，補足學童成長所需的鈣質與營養，並同步支持在地酪農產業，促進台南農業與飲食文化的永續發展。

林俊憲強調，台南的進步不僅體現在道路與建設的規模，更在於是否能讓家庭安心生養、孩子健康成長、長輩獲得妥善照顧，讓城市發展真正回應市民的生活需求。溪北是台南重要的農業與發展核心，無論是災後重建、交通建設、農業振興、產業升級或防災治理，都會持續逐案爭取、逐項推動，與地方並肩同行，為溪北打造更安全、更有韌性、也更具未來性的發展環境。

