大溪區全民健行熱鬧登場 千人漫步感受生態新風貌

桃園市副市長王明鉅出席「114年桃園市大溪區全民健行活動-慈湖森呼吸．大溪健走趣」





桃園市副市長王明鉅15日上午前往大溪區，出席「114年桃園市大溪區全民健行活動-慈湖森呼吸．大溪健走趣」，本次活動在慈湖紀念雕塑公園熱鬧登場，吸引上千名民眾踴躍參與，結合自然、生態與文化，現場氣氛熱烈，民眾攜家帶眷，共度充滿活力的秋日早晨。

活動由中華隊專屬啦啦隊 CTGirls 以熱力四射的舞蹈揭開序幕，點燃全場熱情；緊接著由體適能老師蕭赤洛帶領桃園吉祥物ㄚ桃園哥與民眾進行暖身操，大小朋友跟著節奏動起來。舞台活動更邀請音樂雙人組安森與旻諺帶來輕快演唱、親子最喜愛的恰恰魔術秀、以及行為雕像家陳志政與民眾近距離互動拍照，還有福安國小太鼓隊的震撼演出，展現學童活力與在地文化特色。

副市長王明鉅致詞。

今年健走路線亦結合市府推動「大龍門環狀旅遊帶」，並配合水務局推動的「草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」，讓參與民眾沿途欣賞全新打造的水岸景觀與生態棲地。草嶺溪為大漢溪重要支流，水務局以「防洪安全、生態景觀、環境教育」為主軸，打造850公尺生態藍帶空間，其中「台灣意象生態島」成為沿途最吸睛亮點。

民眾完成3公里健走路線後，可兌換客製化感溫馬克杯，並參與摸彩活動，最大獎為Gogoro EZZY電動機車以及iPhone 17、65吋液晶電視等60項豐富好禮，掀起全場熱烈迴響。

此外，桃園市觀光旅遊局於 11 月 15、16 日在慈湖遊客中心舉辦的「潮60年代露天電影」活動也同步登場。白天健行、夜晚看電影，讓民眾能從早到晚沉浸在慈湖與大溪的自然、文化與休閒魅力之中。包括市議員李柏坊、市府工務局副局長潘子儀、警察局大溪分局分局長徐章哲、大溪區長徐景揚、市政顧問陳秀華、黃連明、在地里長及社區發展協會理事長、調解委員等均一同出席活動。

現場氣氛熱烈，民眾攜家帶眷，共度充滿活力的秋日早晨。

