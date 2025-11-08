大溪區永福里「苦茶油文化體驗節」熱鬧登場 遊客齊聚感受在地風華

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】由桃園市大溪區烏塗窟地方創生協會主辦的「苦茶油文化體驗節」，今（11/8）日在大溪區永福里龍山寺前廣場熱鬧登場，吸引數千位民眾、親子家庭、周邊各協會及農場共襄盛舉。活動以「一滴油的時光旅程」為主題，融合農業、文化與手作體驗，讓參與者在山風輕拂間，細細品味苦茶油的香氣與永福的人文故事。

現場安排「苦茶油製作體驗」與「藍染手工坊」等親子活動，民眾可親手壓榨茶籽、聞香試油，感受傳統製油工藝的細膩與堅持；藍染體驗則將自然素材化為藝術，展現地方永續精神。同時，「古道導覽」帶領遊客重走昔日運送茶籽的山徑，體驗早期農村生活的點滴記憶。

廣告 廣告

活動會場的「特色市集」聚集永福及周邊地區的小農與文創攤位，販售各式苦茶油料理、農產加工品與手作商品，現場香氣四溢、氣氛熱絡。今年更推出話題新品——「番紅花」與「黑松露」風味苦茶油，結合現場料理示範，傳統與創新完美融合，吸引不少饕客駐足品嚐。

主辦單位表示，希望藉由活動讓更多人看見永福的土地故事，推動地方產業與文化永續發展。未來也將持續串聯農村、教育與觀光資源，打造屬於永福的獨特品牌。

本次活動由交通部觀光署指導，邱若華立法委員辦公室協辦。誠摯邀請大家走進永福，品味苦茶香、感受山城情，體驗農村文化的溫度與生命力。