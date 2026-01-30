大溪區農民節大會登場 智慧農業助攻 推展大溪優質農產

大溪區農民節大會登場，桃園市副市長蘇俊賓：智慧農業助攻 推展大溪優質農產。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

園市副市長蘇俊賓三十日出席「大溪區慶祝一一五年度農民節大會」，向長期辛勤耕耘、為地方農業付出的農友致上最高敬意，並肯定大溪農業在智慧化、品牌化及產銷合作上的亮眼成果。蘇俊賓表示，大溪地區農業資源豐富，生產作物涵蓋綠竹筍、韭菜、稻米、葉菜、花卉及雜糧等，其中大溪不僅是桃園市最大的綠竹筍產地，韭菜花更是北台灣最大的種植專區，長年來在農友努力與農會輔導下，建立穩定且具競爭力的農業基礎。

蘇俊賓也提到，兩年前大溪農會張世明理事長提出以韭菜特色發想「韭菜寶寶」，去年再推出綠竹筍寶寶，成功以可愛形象推廣在地農產，讓農業更貼近民眾生活，「大溪農業一直與我同在，也持續被更多人看見。」蘇俊賓進一步指出，市府持續推動智慧農業與農機具升級，依照不同作物及農友需求進行設計與導入，協助農民提升產量與品質，讓大溪農業不只站穩地方，更走向全國舞台。他也感謝市農會與區農會密切合作，整合資源、強化產銷與品牌行銷，為地方農業爭取更多支持。

在成果展現方面，蘇俊賓特別提到，大溪農業表現屢獲肯定，去年蜂蜜於全國評鑑中拿下兩項特優，稻米品質同樣獲獎，展現大溪農業的實力與用心。其中，大溪青農李姿瑩長期投入養蜂產業，在一一四年全國國產蜂蜜品質評鑑賽中，榮獲龍眼組及荔枝組雙特等，為大溪養蜂產業與桃園農業爭取最高榮譽。

農業局表示，農業發展是市政發展重點項目之一，市府長期補助大溪區農會，包括農藥、肥料、生產資材、產銷班、產履驗證等項目、稻穀服務到家運費、烘乾費、肥料服務到家運費、韭菜花季活動、花彩節、購置行動直銷車等，加強地方農業發展量能，做農民可靠的後盾。