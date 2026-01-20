大溪大房食品傳承百年工藝 張善政頒匾額肯定轉型典範

桃園市長張善政致贈大房食品股份有限公司「桃金百年老店」匾額。圖：市府提供

桃園市長張善政今(20)日上午前往大溪區，致贈大房食品股份有限公司「桃金百年老店」匾額，肯定大房豆干持續導入創新思維，將百年工藝與現代經營模式結合，展現老店轉型升級的典範，也期盼藉由今日表揚，帶動桃園更多老店投入創新，共同形塑桃園老店品牌新價值。

大房食品不僅是桃園「桃金獎」優良店家，更獲經濟部百年老店認證。圖：市府提供

經濟發展局長張誠表示，大房食品不僅是桃園「桃金獎」優良店家，更獲經濟部百年老店認證，於114年入選經濟部商業發展署辦理的「台灣菁英老店選拔」，獲得中央肯定。他也進一步指出，大房食品近年積極推動製程升級，將製作豆干過程中產生的豆渣由廢棄物轉化為可再利用資源，落實循環經濟理念，象徵傳統豆干產業在永續與創新上的再生契機。

大房食品股份有限公司總經理黃建嘉表示，今日獲頒市府首面百年老店匾額深感榮幸，並感謝市府長期支持在地傳統產業發展。未來將持續聚焦產業痛點，深化永續經營模式，期盼大房豆干能成為百年企業標竿，帶領整體豆干產業邁向下一個嶄新的百年。

經發局指出，大房食品創立於1923年，114年榮獲經濟部「地方特色創意大賽」優勝，並於97年、99年至103年、107年、108年及113年多次獲選桃園「桃金好禮」。經發局亦將持續透過經營體質優化、包裝升級及多元通路行銷，協助歷屆「桃金好禮」業者拓展新商機，全面提升桃園優質伴手禮與店家競爭力。

