「大溪大谷翔平」旅美！海盜隊簽下林珺希 賴謙凡被美日球團鎖定

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據美國職棒匹茲堡海盜隊官網美東時間9日公布的球員異動資料顯示，球團已與台灣高中投手林珺希簽下小聯盟合約。這位剛從桃園市大溪高中畢業的右投手，正式踏上旅美之路，成為大溪高中隊史第二位加盟美職體系的球員。值得一提的是，陣中另一名王牌投手賴謙凡同樣備受美、日職球探關注。

海盜隊簽下林珺希 大溪高中第2位旅外球員

海盜隊官網公布最新消息指出，「Pittsburgh Pirates signed free agent RHP Chun Hsi Lin to a minor league contract（匹茲堡海盜隊與右投手林珺希簽下小聯盟合約）」，這也是大溪高中繼去年廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊後，隊史第二位旅美的球員。

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林珺希出生於2008年6月17日，下週即將年滿18歲。三級棒球生涯皆在桃園發展，從龜山國小、新明國中一路升上大溪高中，今年順利完成高中學業。據美國最大獨立球探組織「Prep Baseball」的資料顯示，他身高185公分、體重93公斤，具備優異的身材條件。

他目前代表桃園市備戰本週登場的玉山盃全國青棒錦標賽，這也會是他赴美發展前，在台灣參加的最後一項比賽。

「大溪大谷翔平」旅美 U18世界盃演出滿壘3K守勝

林珺希右投右打，高中時期不僅是球隊王牌投手，也是重要打者，因此被冠上「大溪大谷翔平」的稱號。

他過去接受《ETtoday》訪問時曾表示，日本球星大谷翔平一直是自己的偶像，希望能學習對方在場上的氣勢與態度。對於「大溪大谷翔平」封號，他則謙虛表示，自己仍有許多進步空間，會持續努力。不過，目前不確定他進入職棒後是否會繼續挑戰投打二刀流。

林珺希去年曾披上中華隊戰袍征戰U18世界盃，並以二刀流身分為球隊做出貢獻。投手部分共後援登板4場、投5.1局，被敲出2支安打，送出8次三振且未失分。

其中對德國一戰更留下代表作，延長賽8局下滿壘危機時臨危受命登板，連續飆出3次三振化解危機，成功守住勝利，也幫助中華隊確定晉級。

此外，今年高中木棒聯賽期間，林珺希3度先發登板，最快球速已達148公里，而他的目標希望能突破150公里。

賴謙凡也受矚目 美職6隊、日職3隊積極追蹤

除了林珺希外，大溪高中另一位王牌投手賴謙凡同樣受到國外球探高度關注。

賴謙凡過去曾透露，有學山本由伸的動作幫助自己的協調性，因此被封為「大溪山本由伸」。

他去年同樣代表中華隊征戰U18世界盃，面對中國隊投2局送出3次三振無失分；對德國隊則主投3局狂飆7K；在對波多黎各的關鍵突破僵局制賽事中，也繳出2局無失分好投，並飆出生涯最快151公里球速。

到了今年高中木棒聯賽，賴謙凡更將最快球速提升至154公里。據了解，目前已有6支美職球隊及3支日職球隊積極追蹤觀察。

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