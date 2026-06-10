「大溪大谷翔平」旅美！海盜隊簽下林珺希 賴謙凡被美日球團鎖定
據美國職棒匹茲堡海盜隊官網美東時間9日公布的球員異動資料顯示，球團已與台灣高中投手林珺希簽下小聯盟合約。這位剛從桃園市大溪高中畢業的右投手，正式踏上旅美之路，成為大溪高中隊史第二位加盟美職體系的球員。值得一提的是，陣中另一名王牌投手賴謙凡同樣備受美、日職球探關注。
海盜隊簽下林珺希 大溪高中第2位旅外球員
海盜隊官網公布最新消息指出，「Pittsburgh Pirates signed free agent RHP Chun Hsi Lin to a minor league contract（匹茲堡海盜隊與右投手林珺希簽下小聯盟合約）」，這也是大溪高中繼去年廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊後，隊史第二位旅美的球員。
林珺希出生於2008年6月17日，下週即將年滿18歲。三級棒球生涯皆在桃園發展，從龜山國小、新明國中一路升上大溪高中，今年順利完成高中學業。據美國最大獨立球探組織「Prep Baseball」的資料顯示，他身高185公分、體重93公斤，具備優異的身材條件。
他目前代表桃園市備戰本週登場的玉山盃全國青棒錦標賽，這也會是他赴美發展前，在台灣參加的最後一項比賽。
「大溪大谷翔平」旅美 U18世界盃演出滿壘3K守勝
林珺希右投右打，高中時期不僅是球隊王牌投手，也是重要打者，因此被冠上「大溪大谷翔平」的稱號。
他過去接受《ETtoday》訪問時曾表示，日本球星大谷翔平一直是自己的偶像，希望能學習對方在場上的氣勢與態度。對於「大溪大谷翔平」封號，他則謙虛表示，自己仍有許多進步空間，會持續努力。不過，目前不確定他進入職棒後是否會繼續挑戰投打二刀流。
林珺希去年曾披上中華隊戰袍征戰U18世界盃，並以二刀流身分為球隊做出貢獻。投手部分共後援登板4場、投5.1局，被敲出2支安打，送出8次三振且未失分。
其中對德國一戰更留下代表作，延長賽8局下滿壘危機時臨危受命登板，連續飆出3次三振化解危機，成功守住勝利，也幫助中華隊確定晉級。
此外，今年高中木棒聯賽期間，林珺希3度先發登板，最快球速已達148公里，而他的目標希望能突破150公里。
賴謙凡也受矚目 美職6隊、日職3隊積極追蹤
除了林珺希外，大溪高中另一位王牌投手賴謙凡同樣受到國外球探高度關注。
賴謙凡過去曾透露，有學山本由伸的動作幫助自己的協調性，因此被封為「大溪山本由伸」。
他去年同樣代表中華隊征戰U18世界盃，面對中國隊投2局送出3次三振無失分；對德國隊則主投3局狂飆7K；在對波多黎各的關鍵突破僵局制賽事中，也繳出2局無失分好投，並飆出生涯最快151公里球速。
到了今年高中木棒聯賽，賴謙凡更將最快球速提升至154公里。據了解，目前已有6支美職球隊及3支日職球隊積極追蹤觀察。
延伸閱讀
其他人也在看
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
MLB／林珺希加盟海盜 賴謙凡可望接棒旅外
MLB美國職棒大聯盟今日公布簽約消息，大溪高中林珺希與匹茲堡海盜隊完成簽約，據了解簽約金約是35萬美金，另包含高達30萬美金學費，合約總值超過60萬美金。
PLG/靠防守贏下比賽！勇士主帥許晉哲談把伯朗鎖死策略：寧願讓他在禁區拿兩分
PLG總冠軍賽第3戰10日移師台北和平籃球館登場，臺北富邦勇士靠著洋將古德溫攻下全場最高25分，霍力飛也繳出13分、16籃板的雙十成績，終場以85：76擊敗桃園璞園領航猿，在7戰4勝制系列賽取得2：1領先。
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
藍營有四顆太陽競逐2028？苗博雅點名她戰略位置最佳：蔣萬安應該等到2032
國民黨主席鄭麗文近日開啟訪美行程，她在舊金山灣區發表演說時表示，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作，引發一波鄭麗文參選2028總統大選的討論聲浪。對此，台北市議員苗博雅在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，鄭麗文的民調雖比不上盧秀燕、韓國瑜和蔣萬安，但鄭麗文的戰略位置最佳，大眾有點低估鄭麗文和習近平握手帶來的力量，習近平的加持在國民黨黨內是很有用的。 鄭麗......
【新車試駕】他會成為RAV4最敬畏的對手嗎？ 2026 Honda CR-V e:HEV Prestige
Honda CR-V一直以來都以國產之姿對抗進口的Toyota RAV4，以前還能跟他打得有來有回，甚至CR-V還能長年霸榜銷售冠軍，如今CR-V e:HEV加入，希望能與Toyota的Hybrid系統掰一掰手腕，2.0 e:HEV系統對上剛大改款的Toyota RAV4 2.5 Hybrid，Honda CR-V e:HEV真的能依靠稅金優勢與回歸本質的駕駛樂趣扳回一城嗎？
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
日職》戸郷翔征134球14K完封 宋家豪登板首球挨轟
日本職棒兩聯盟交流賽讀賣巨人10日晚間在宮城7比0輕取東北樂天，戸郷翔征134球完封9局，飆出14次三振，幫助東京巨人軍在中央聯盟領先勝差半場。
黃仁勳險破產！回憶黑暗時刻「輝達只能撐30天」 親曝：失敗時全都怪我
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓國人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，今（10）日晚間節目在韓國首播，一出場就用中文大喊主持人劉在錫名字，瞬間炒熱現場氣氛。節目中除了分享創業歷程，也談及成功、失敗與領導者的責任，金句連發引發熱議。
【更新】桃市議員張肇良栽了！涉收賄護航違建聲押獲准 法院裁定理由曝光
桃園地檢署查出，民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長不查報拆除違建。檢調昨(6/9)日發動九路大搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》等罪將2人當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。
涉及中國軍事危害美國安全，BYD被美國國防部列為軍事黑名單
美國國防部近日更新中國軍事企業名單，其中BYD也上榜了，原因當然就是被認定該企業與中國軍方有關聯或支持軍事發展。(圖為AI生成)基於個資保護與國家安全考量，先前美國禁止銷售乘用車輛的車聯網系統、遠端通訊、導航與高階駕駛輔助等關鍵軟體有來自於中國或中國企業開發，日前也在審議《2026年機動車現代化法案》，若企業有外國敵對政府(中國、北韓、俄羅斯) 直接或間接持有股權15%以上則不得進入市場。 近日美國國防部更新中國軍事企業名單，其中BYD也被列為黑名單，原因很簡單就是認為BYD與中國軍方有關聯或支持軍事發展。除了BYD，百度、阿里巴巴與蔚來汽車也都在名單內，而騰訊與DJI則之前就已是黑名單。此次國防部中國軍事企業清單更新是否會加劇美中關係還有待觀察。 美國國防部近日更新中國軍事企業清單，其中BYD出現在名單內。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
兩棟屋頂全被吞噬！新莊驚見「空中垃圾山」
[NOWNEWS今日新聞]有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議...
中職》恰恰領隊時代來臨 中信切莫心急【小記專欄】
彭政閔時代的中信兄弟，會很有希望，但切莫心急。中信育樂股份有限公司6月2號發佈新聞稿，原任二軍總教練兼農場主管的彭政閔，即日起升任領隊，原任領隊劉志威不再兼任，專心擔任中信育樂營運長職務。
競爭對手全押電動車！豐田章男坦言：現在的我很孤獨
熱愛汽車的 Toyota 會長豐田章男，一直都毫不避諱表達他對於燃油車的熱愛，他也曾明白說出自己並不喜歡電動車。然而在一次與外媒的採訪中，當看到對手品牌擁抱電動汽車時，豐田章男坦承，他感到很孤獨。