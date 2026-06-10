「大溪大谷翔平」確定旅美加盟海盜 林珺希成隊史第2人

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桃園大溪高中投手林珺希確定旅外。（翻攝棒協臉書）

桃園大溪高中林珺希確定旅美，與海盜隊簽下合約，年僅17歲的他投打都有優異成績，被稱作「大溪大谷翔平」，也是本屆高中畢業生中，第一位旅美的選手。

大溪高中近2年培養出多名優秀選手，包含去年內野手廖宥霖與釀酒人隊簽約成隊史旅外第1人，這屆則有2名優異選手林珺希、賴謙凡，預料都會旅外，備受球迷期待。

去年U18世界盃中，林珺希在國家隊中總計後援登板5.1局狂飆8K，沒有任何失分，表現相當優異。今日大聯盟官網球員異動中，海盜隊公告簽下林珺希，也讓大溪高中連兩年都確定輸出選手旅外。

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