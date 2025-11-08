大溪工藝週開幕 蘇俊賓：見證嶄新的木藝復興時代
桃園市副市長蘇俊賓7日下午前往大溪區，出席「第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽頒獎典禮」暨「2025大溪工藝週」開幕記者會。蘇俊賓表示，大溪工藝週已邁入第四屆，國際木家具工藝設計競賽則是第二屆，本屆共計吸引來自全球12個國家與地區、逾200位創作者參賽，以創新設計展現傳統木藝新生命，期盼透過本活動進一步促進參賽者間的交流，也讓更多人從大溪看見桃園的美，從桃園看見臺灣的美，邀請市民朋友一同「用工藝交朋友」。
蘇俊賓指出，大溪木藝生態博物館成立至今已屆滿十週年，不斷探索木藝之於大溪、桃園、乃至於臺灣的意義，以及設計與木藝之間的連結。本屆大溪工藝週，向所有參與者展現木藝從原料、加工到創作的完整生命週期，瞭解設計師如何在工作室中透過腦力激盪，創造一件件獨具匠心的作品。
蘇俊賓提及，百年前家具幾乎全以木材製成，隨著工業革命的到來，大量加工產品逐漸取代傳統工藝，使木藝逐漸式微，甚至一度被視為夕陽產業。但在當今社會，人們開始再次發現木藝在家具與生活用品中所承載的獨特價值，並重新思考人類與木材之間的關係，可謂人類文明史上的「木藝復興時代」。
文化局表示，第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽以「收納」為主題，由國內外共12位產官學者擔任專家評審，吸引來自全球12個國家與地區的創作者、共215件作品，作品不僅呈現出優秀的造型與工藝技術，更回應了現代生活需求，最終遴選出社會組和青年組24件獲獎作品。
文化局指出，一年一度的大溪工藝週自今日起至11月9日，以「用工藝和世界交朋友」為主軸，邀請國內外工藝單位與職人齊聚交流，推出多項體驗活動，結合了打開工場、工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗，歡迎大家以不同方式親近工藝、認識產業及體驗手作。
更多活動資訊請至活動粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/nlngz1）查詢。包括農業部林業保育署新竹分署分署長夏榮生、市府文化局副局長唐連成、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、青年事務局主秘李訓智、大溪區長徐景揚、第二屆大溪木家具工藝設計競賽評審總召亞洲大學副校長陳啟雄、丹麥PP Møbler第三代首席工藝師暨執行長Kasper Holst Pedersen、懷德居家具知識館創辦人林東陽、木之華展業有限公司設計製造技術負責黃俊傑、博物館產業研究室/一點點創意事業有限公司共同創辦人林志峰、臺灣家具產業協會理事長陳志剛，以及福島縣會津市相田雄壱郎、栃木縣益子町簑田理香、石川縣加賀市田野五月、兵庫縣堀內康廣等日本工藝城市交流代表等均一同出席活動。
