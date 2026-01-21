大溪復興區 老將穩新人促交棒

桃園市議員選戰大溪復興區應選2席，現任分別為藍營李柏坊（左一）與綠營陳治文（右三），外界預估兩人爭取連任基本盤穩固。（本報資料照片）

桃園市議員選戰大溪復興區應選2席，現任分別為藍營李柏坊與綠營陳治文，外界預估兩人爭取連任基本盤穩固無太大難度。檯面上還有本屆失利的徐慈檉捲土重來，另有無黨籍健行科大助理教授江國輝、曾擔任鄭運鵬競選桃園市長時期大溪後援會長的王文正將投入參選。

國民黨李柏坊已任5屆議員，民進黨陳治文則是4連霸，藍綠老將有現任優勢，兩人長期扎根地方服務，近年來大溪區著重都市更新包括行政園區與埔頂營區開發，另透過交通建設紓解觀光交通壅塞、改善生活機能，提升成為兼具歷史特色與現代發展的區域，兩人都有所著墨，基層實力雄厚。

本屆參選失利的徐慈檉後來退出民眾黨，仍積極參與地方大小事，下屆是否以無黨籍參選，他說自己曾任前立委孫大千祕書，近期親民黨主席宋楚瑜有來找過他，是否改披親民黨戰袍再戰大溪市議員席次，仍按自己的步調傾聽地方上的聲音，黨籍問題之後會再進一步考慮。

他提到，雖然大溪區有藍綠的基本盤，但是地方上也有聲音，認為現任者連任多屆，應該世代交替，自己的學經歷在4年前有所不足，經過這幾年的磨練，在地方上的經驗累積也更加成長，自己在大溪土生土長，認為這20多年來並沒有實質上太大的進步，年輕世代有更多的新思維，期盼能獲得鄉親支持有機會為地方服務，為大溪區擘畫更進步的未來。

至於民眾黨日前已完成第1波中壢、八德、龜山區市議員參選登記，目前大溪區尚未有可能參選者浮出檯面，後續有待進一步觀察。