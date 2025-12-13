



大漢溪右岸近年持續推動環境教育與生態營造，以大溪水資源回收中心為起點，串聯月眉人工濕地與山豬湖生態親水園區，形塑兼具教育、休憩與生態保育的綠色廊道。其中，月眉人工濕地不僅肩負水質淨化、生態棲地復育與節能減碳等功能，周邊更種植近370棵落羽松，逐步成為北台灣知名的季節性景點。

桃市府指出，隨著天氣轉涼，落羽松預計於12月下旬開始變色，紅、黃、褐色交織的樹葉，倒映在清澈水面上，搭配藍天白雲，宛如歐洲風情畫面，每年吸引大量遊客前來拍照打卡。該景點免門票即可入園，深受親子與攝影愛好者喜愛，已成為冬季超熱門的打卡景點。



大溪月眉人工濕地落羽松倒映水岸，冬季限定美景等您來打卡。





因應落羽松季節帶來的人潮與車潮，桃園市政府水務局已規劃相關交通疏導措施。月湖路將增派交通指揮人員，並協調警方實施交通管制，沿線擺放交通錐，同時加強取締違規停車。依「大漢溪綠水兩岸園區管理要點」，園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，最高可處新臺幣5萬元罰鍰，提醒民眾務必遵守規定。

水務局也公告，自12月1日起至明年2月22日，遊覽車將禁止進入月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放於月眉第1、第2停車場，月湖路沿線全面禁止停放遊覽車、汽車及機車。

市府呼籲，民眾前往賞景時，儘量採取共乘或多利用大眾運輸工具，減少車輛進入園區，避免交通壅塞，同時維持環境整潔、不亂丟垃圾，共同守護珍貴的生態景觀，讓更多人能在安全、舒適的環境中欣賞落羽松的冬日之美。

