大溪月眉人工濕地落羽松季來了，季節限定冬季美景等你來打卡。（水務局提供）

記者陳華興／桃園報導

大漢溪右岸以大溪水資源回收中心為起點，結合月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區作為環境教育推動基地，而月眉人工濕地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能，濕地週邊種植了近三百七十棵落羽松，一一四年預計在十二月下旬落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身歐洲一般，每年吸引大批民眾前來打卡取景，不需任何門票即可欣賞到絕世美景，是超熱門的打卡景點!

為因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，依桃園市政府水務局大漢溪綠水兩岸園區管理要點，在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處二千五百元以上五萬元以下罰鍰。十二月一日至明年二月二十二將管制遊覽車禁入月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放月眉第一、二停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

請民眾務必配合以維交通秩序與順暢，也呼籲遊客盡量實施共乘制或多加利用大眾運輸前往，減少車輛進入，避免造成雍塞，另請民眾維持環境整潔，不亂丟垃圾，一同維護美麗生態與環境。