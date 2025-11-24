大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局已規劃交通疏導措施，確保遊客享有順暢的旅遊品質。
警方指出，因會場周邊道路較為狹窄，為避免車輛任意停放造成壅塞，主辦單位已在月湖路沿線放置三角錐與停車指引牌，提醒遊客依指示停放。活動期間月湖路沿線禁止停車；且平日將派遣警力於會場周邊加強違規停車取締；假日也會增派警力在重要路口指揮疏導，並持續執行違停取締，請勿任意停車。
警方進一步提到，大客車請停放月眉第一與第二停車場，禁止往後駛入多功能草皮停車場、山豬湖園區；若停車場車位已滿，建議民眾可改停「橋頭停車場」，步行經大溪橋前往展區，享受漫遊風景。
警方呼籲，請民眾遵循警方與工作人員指揮，並鼓勵多加利用大眾運輸工具，以避免塞車影響遊程。祝福大家在繽紛落羽松季留下最美回憶。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 19 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 天前
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景EBC東森新聞 ・ 18 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 15 小時前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 32 分鐘前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港EBC東森新聞 ・ 1 天前
賞楓不必到日韓！台中優惠公車套票暢遊梨山美景
此時正值賞楓季節，但國人不必飛日、韓，台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，折扣近7折，還可搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣自由時報 ・ 3 小時前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 11 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 23 小時前