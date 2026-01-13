大溪梅鶴山莊 第4期修復啟動

桃園大溪梅鶴山莊因年久失修滲水且有倒塌風險，桃園市政府13日由市長張善政（前排左四）主持啟動第4期修復工程，預計116年5月完工，未來將開放參觀。（呂筱蟬攝）

桃園大溪梅鶴山莊由林本源家族（板橋林家）的管事林登雲於清朝末年興建，距今有157年歷史，民國93年登錄為歷史建築，109年1月擴大登錄，將右三護龍納入歷史建築範圍，因年久失修有倒塌風險，13日由市長張善政主持啟動第4期修復工程，預計116年完工，未來將開放民眾參觀。

文化局說，梅鶴山莊由林本源以古人林和靖「梅妻鶴子」的典故命名，其建築特色為二落五護龍，正身面寬七開間，彩繪及木雕裝飾優美且具傳統性，不但見證地方發展史，更具建築工藝的保存價值，也反映台灣傳統合院建築空間的尊卑原則，雖因分家先後增改建，歷經不同時期的橫向擴張，但整體配置布局尚屬完整，仍見證大家族共同生活及動態歷史演進過程。

梅鶴山莊為能容納大家族人員居住，將既有格局外增建居室空間，屋面及牆體因年久失修有滲水及倒塌之虞，且屋桁蟲蝕嚴重，自104年起桃市府陸續向中央申請補助經費辦理全區修復，共分4期，總經費約1億4000萬元，105年完成第1期正身（含上、下堂）修復工程，110年8月完成第2、3期左、右（一、二）護龍修復工程，第4期修復範圍則以右三護龍為主，經費3700萬元，其中獲文化部文化資產局補助2405萬元，預計116年5月竣工。

張善政說，梅鶴山莊是桃園非常有名的歷史建築，距今興建超過150年，其規模在三合院建築結構來看非常大，也是板橋林家發展歷史的基礎，更是桃園大溪發展的見證，從第1期到第4期修復工程開工動土，中央加上地方預算超過1億4000萬元，希望修復工程明年5月如期完工，也讓大家見證這座北台灣重要發展的歷史建築。

梅鶴山莊全區修復完成後可開放團體或個人事先預約參觀，由大溪林家梅鶴山莊族親會派駐人員協助導覽，可串聯大溪老街、木藝生態博物館、李騰芳古宅及兩蔣陵寢等景點，帶動大溪地方文化觀光產業。