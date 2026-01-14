大溪梅鶴山莊 4期修復開工

大溪林宅梅鶴山莊啟動第四期修復工程。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政十三日出席「桃園市歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第四期修復工程」開工祈福典禮時表示，梅鶴山莊不僅是大溪地區的重要歷史建築，更是桃園極具代表性的文化資產。

該工程預計一一五年五月完工，屆時梅鶴山莊將以最完整的樣貌呈現在市民眼前，再現大溪梅鶴山莊的歷史風華。

張善政指出，大溪林宅梅鶴山莊建於一八六九年，為林氏家族所有，至今仍有林家後代居住於此，具有高度歷史延續性，梅鶴山莊也見證大溪地區乃至全桃園的開發歷程，為規模宏大且保存完整的歷史建築聚落。市府秉持全力保存、妥善修復的態度進行相關修復工程，自第一期至第四期工程，中央與地方共同挹注修復經費逾新台幣一億四千萬元。

文化局表示，梅鶴山莊因年代久遠，屋面、牆體及結構出現老化情形，市府自民國一０四年起分四期辦理修復工程，前三期已陸續完成，第四期修復範圍以右三護龍為主，將依調查研究成果進行修復，外觀恢復原有形貌，內部兼顧所有權人使用需求，並拆除不當增建，重現歷史建築原貌。

文化局進一步指出，梅鶴山莊具有地方發展歷史意義及傳統工藝保存價值，待全區修復完成後，將開放團體或個人預約參觀，並結合大溪老街、木藝生態博物館、李騰芳古宅及兩蔣陵寢等周邊文化觀光景點，串聯老城區與頭寮地區，帶動地方文化觀光發展。