大溪源古本舖《舊情綿綿》特展 醃釀‧手感‧民藝藏勾勒生活風景

策展人古正君表示，「源古本舖長年與職人、收藏家及在地生活者保持緊密連結，這場展覽，就像一次與老朋友的聚會。圖：源古本舖提供

由「源古本舖」策畫的特展《舊情綿綿——醃釀‧手感‧民藝藏》，今(5)日在大溪源古本舖登場。策展人古正君邀請超過三十位老朋友共同參與，包括「工藝巨匠、民藝收藏家、生活達人」等不同領域的匠人與生活實踐者，以醃釀、工藝、收藏為主題，勾勒出一幅跨越世代、溫潤人心的生活圖譜。展覽從11月5日開始到11月30日為止，開放參觀時間為每週五至週日下午一點到五點，整點免費入場，每場25人為限，活動洽詢請上「源古本舖粉絲頁」。

展覽以大溪和平老街的源古本舖為舞台，讓觀眾彷彿走入一座會呼吸的時光博物館。從人間國寶游禮海老師、國家工藝成就獎粘碧華老師等國寶級工藝作品之外，還有三代老鄰居珍藏的民藝器物，再到蘊含生活智慧的醃釀手作，不僅可欣賞工藝與民藝藏品，亦可親身體驗傳統醃釀文化的香氣與手作過程，從視覺、嗅覺到觸覺，全方位感受「常民美學」的深厚底蘊。

國家工藝成就獎得主粘碧華認為「創作是生活直接的折射，每一個人都可以在生活中發現美，進而創作，歡迎大家一起加入刺繡的行列」。圖：源古本舖提供

開幕儀式中，邀請到國家工藝成就獎得主粘碧華、大溪文史耆老的江家田，以及醃釀達人江春杏親臨現場分享。粘碧華分享了在創作歷程中，許多花草圖案的靈感，其實就是來自住家附近散步時看到的花草，其中引起大家高度詢問的動物昆蟲造型刺繡小別針，少見的恐龍、鍬形蟲造型，則是取材自小孩幼年時充滿童趣的畫畫，粘碧華認為，「創作是生活直接的折射，每一個人都可以在生活中發現美，進而創作，歡迎大家一起加入刺繡的行列」；而江家田則以文史視角回顧大溪昔日的庶民風景，江春杏分享從自己種冬瓜到家傳醃冬瓜，從田間到餐桌簡單生活的日常圖像，為現場帶來滿滿的感動與共鳴。

古正君表示，「源古本舖長年與職人、收藏家及在地生活者保持緊密連結，這場展覽，就像一次與老朋友的聚會。這次以「舊情綿綿」為題，不只是懷舊，更思考如何讓生活裡那些看似平凡的手作與味道，重新被看見。」他接著表示「工藝、民藝與手作成為當代生活的一部分，這些看似日常的東西，其實都是台灣文化最深的根，也是構成台灣文化底蘊最柔軟、也最堅韌的部分。」

法務部次長黃世杰今天也蒞臨致詞。圖：源古本舖提供

展場中除了靜態展示外，也安排手作與醃釀體驗講座，讓觀眾在親手參與的過程中，感受「常民美學」的樸實與力量。那些曾經存在於家廚、巷口、鄰家的物件，如今在展場中重新被看見，成為連結記憶與情感的媒介。「我們希望觀眾不只是『看展覽』，而是能夠聞到味道、摸到質地，甚至想起某段記憶。」古正君補充說。「這份舊情，正是生活的美好所在。它不會消逝，只是以深入生活的方式，在時間裡繼續發酵。」

