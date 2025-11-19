大溪福仁宮開漳聖王文化祭登場 信眾齊聚展現凝聚力量

桃園市長張善政出席「福仁宮開漳聖王宗教民俗觀光文化祭暨台灣開漳聖王廟團發展協會第五屆第四次會員大會」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（18）日晚間前往大溪區，出席「福仁宮開漳聖王宗教民俗觀光文化祭暨台灣開漳聖王廟團發展協會第五屆第四次會員大會」。張善政表示，開漳聖王信仰承載早年福建移民開墾台灣的歷史記憶，長年作為地方庇佑與族群凝聚的重要精神象徵，為全台極具文化價值的信仰資產，而台灣開漳聖王廟團發展協會成立40年，也透過跨縣市合作串聯北、中、南、東各地宮廟，展現信仰跨越地域的凝聚力量。

今年聯誼大會在大溪舉行。圖：市府提供

張善政指出，今（114）年聯誼大會在大溪舉行，吸引遠自宜蘭、花蓮、雲林、屏東等縣市的信眾踴躍參與，不僅凸顯開漳聖王信仰的向心力，也展現宗教在凝聚情誼、促進文化交流上的深厚力量。張善政也邀請各地信眾把握在桃園的時間，多走訪大溪及周邊景點，親身體驗桃園人的熱情與好客。

民政局指出，台灣開漳聖王廟團發展協會自宜蘭成立至今，已有98間會員宮廟，透過年度聯誼活動深化交流、共享資源，共同維護信仰傳承。今年活動由大溪福仁宮主辦，期盼藉由宮廟間的合作與凝聚，持續為地方提供信仰支持，並共同推動桃園宗教文化與在地產業的繁榮發展。

