大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！
之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，
放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。
蒜香豆干豆皮滷味很簡單只賣四種食材，
豆干、豆皮、百頁豆腐、米血，
可買單樣或是選擇綜合選2樣、綜合選4樣等。
人多請照排隊方向點餐取餐。
攤位不斷飄散著滷汁的香氣，各式食材在鍋子裡翻滾，色香味俱全。
撈起食材裝盒後，加入大量的蒜頭醬汁以及辣椒，對大蒜控的人來說簡直難以招架。
老街上吃太飽，所以每次都是買回家再吃，就算是隔天才享用加熱後依舊不失風味。
買盒大綜合，但不吃百頁豆腐，所以只有另外三種食材，無法指定哪一種要多一些，只能平均多給。
濕潤的豆皮不僅入味，滿滿的豆香混雜著蒜香，加點微辣更香更夠味。
豆干是大豆干切塊，孔隙明顯且蘊含汁液，咬起來很噴汁，豆香味濃郁明顯。
個人是個米血控，滷的入味的米血軟Q沒異味，口感好不濕黏，是好吃的米血。
有人也愛吃豆干愛大蒜的嗎？
那麼推薦到大溪老街時可以試試這家蒜香豆干豆皮滷味，
保證你會喜歡，敢吃辣的絕對要加辣更好吃。
所在地址：臺灣桃園市大溪區和平路100號福仁宮對面
營業時間：六 日12:00-18:00
店家電話：0918-282-706
文章來源：Irene's 食旅．時旅
