大溪警持續酒駕取締，保障市民交通安全。

為防制酒後駕車危害用路人安全，桃園市政府警察局大溪分局自10月起啟動「取締酒後駕車大執法」專案勤務，以強力執法手段全面打擊酒駕行為，截至10月底共取締酒駕31件，較去年同期成長近兩倍，展現警方「酒駕零容忍」的決心。

大溪警分局指出，警方針對轄內易發生酒駕事故路段及高風險時段研析規劃勤務，採不定點、不定時方式執行臨檢，並結合封鎖式路檢與機動巡邏攔查，以強勢手段防杜酒駕。

統計顯示，10月份共取締酒後駕車31件，其中10件為行政違規（酒測值0.24mg／L以下）、21件涉及公共危險罪（酒測值0.25mg／L以上），成長率達194%。其中更有8件為5年內2次以上再犯，警方強調將持續鎖定高風險駕駛精準執法。

大溪警分局長徐章哲表示，10月份酒駕取締件數明顯上升，反映酒駕問題仍不容忽視，警方將持續強化查緝作為。11月份執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「行人違規」及「不暫停讓行人」加強取締，呼籲民眾遵守交通規則，共同維護行車安全。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

