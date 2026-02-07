大溪警銀樓防搶演練 實戰檢測通報機制與營業場所防護力

大溪警銀樓防搶，實戰檢測通報機制與營業場所防護力。





春節將近，為配合115年加強重要節日安全維護工作，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，大溪警分局日前下午於大溪區一家銀樓實施防護演練。

演練中，2名員警喬裝歹徒進入銀樓佯裝選購金飾，趁機搶奪後逃逸，店員立即啟動警民連線並撥打110報案，警方迅速到場制伏歹徒；另名在店外把風的歹徒，也在警網攔截下順利查獲。

實施前警方並即時向現場民眾說明為防護演練，避免引發恐慌，一方面建立員警防搶SOP處理機制，另著重銀樓安全檢測，該業者防護措施完善，設立中控鎖防止嫌犯逃離現場、櫃檯阻隔閘板隔離顧客及警鈴通報示警，並同步宣導防搶、防詐騙、防酒駕等交通與婦幼安全等觀念，強化民眾自我保護意識。

大溪警分局表示，春節前後金流頻繁，民眾如提領大額現金可就近向派出所申請護送服務；外出旅遊或返鄉過節，也可申請「舉家外出住居安全維護」，由警方協助巡守家園。

大溪警分局長徐章哲表示，透過實地防搶演練可有效強化業者第一線應變能力，也提醒民眾提高警覺，善用警方各項安全措施，警民攜手守護治安，確保春節期間治安平穩、交通順暢、民眾安心，讓大家安心平安過好年。

