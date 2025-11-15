大溪豆干宴 鄭智善將豆干從街頭庶民美食轉化為藝術饗宴
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】「2025植感桃園大溪豆干節」以百年風味再現地方新意，今年特別於11月15日下午5點在大溪木生活館前廣場推出限定活動 ─「大溪豆干宴」，邀請黑白大廚鄭智善集結在地物料、料理職人共同以「大溪百年豆干」為靈感，打造「十桌十一味」的桃園秋夜味覺盛宴。
桃園市政府金志聿副秘書長出席今日大溪豆干宴時表示，自己就是大溪弟子，小時候每天回家媽媽都會準備好吃的滷豆干，即使長大離家工作，每次回到家鄉必吃的就是豆干，還要當作伴手禮送給同事，這次很榮幸可以邀請到黑白大廚鄭智善運用大溪豆干製作料理，為這道傳統美食帶來國際視野，未來也將持續將大溪豆干推向國際，讓更多人可以品嚐豆干的美味！
鄭智善主廚因參與Netflix美食競賽節目《黑白大廚》而聲名大噪，以中韓融合的創意料理風格聞名。這次參與大溪豆干宴，鄭智善主廚選用牛肉與大溪豆干、韭菜、綠竹筍、紅蘿蔔、雞蛋等並以韓式宴席料理的手法，製作一道融合地方食材與文化底蘊的隱藏版料理「豆干肉捲」，不僅將「大溪豆干」從街頭庶民美食轉化為藝術饗宴，同時也是為大溪豆干宴獻上最深的祝福。今日鄭智善更親自上台，運用大溪豆干製作「香豆腐夾心堡」給所有與會貴賓品嚐，鄭主廚還提到，韓國沒有像豆干這樣的料理，非常歡迎大溪的業者引進韓國，她非常樂意協助推廣！
除了鄭智善主廚製作的豆干肉捲之外，大溪豆干宴十道創意料理還包含了開場的〈大溪風味小吃選〉，內含蜜汁香妃干、海蜇皮豆干、碗粿、花生酥糖、香腸、泡菜等，彷彿走進大溪老街的復古時光，鹹、甜、香氣交錯，是記憶裡大溪街角的滋味。其他料理包含〈拔絲豆腐肉丸〉、〈手撕豆干紅燒肉〉、〈豆乳鍋・山水共炊煙〉、〈福袋干貝油飯・藏香舊街語〉、〈豆椒蒸鮮魚・潤物無聲〉、〈豆乳醬鮮鮑・心有餘香〉、〈千張香卷・歲月之卷〉、〈時光凍豆腐・鮮雞湯語〉、〈豆乳銀耳・手工地瓜餅・甜韻終章〉等，每一道料理都是料理職人們以豆干、豆製品為靈魂，串連出大溪的風土與人情，打造「十桌十一味」的桃園秋夜味覺盛宴。
桃園市政府觀光旅遊局表示「大溪豆干宴」不僅是一場美食活動，更是文化與創意的融合。藉由在地產業包括宜興香妃干、萬里香豆干、大房豆干、黃日香豆干、黃大目食品廠、吉美香豆皮店、益康國際食品有限公司、蔡記花生糖、里長嬤碗粿、劉師傅香腸、大溪農會、康莊休閒農業園區、益大理研股份有限公司、老街油飯、承新食品有限公司、合珍香餅舖、杏芳餅舖、正豐米麩、台七線農產產銷中心等多家店家共同參與，透過食材共創與文化交流，呈現「產地即餐桌」的永續概念。且藉由料理職人及國際主廚的合作，讓傳統豆干轉化為新世代的文化語彙，展現桃園城市美學與食農精神。
原訂11月15、16日在大溪中正公園辦理的大溪豆干節活動，考量鳳凰颱風影響場地，延期至11月22、23日(上午10點至下午5點)舉辦，地點改於大溪木生活館舉行，由於大溪假日期間停車空間有限，歡迎大家多多利用大眾運輸工具前來。
